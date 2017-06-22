双城论坛定调城市外交 蓝绿议员抢搭柯文哲顺风车登陆

（联合早报网讯）台北上海双城论坛敲定7月2日登场，台北市长柯文哲预计7月1日率团飞抵上海；台北市议会21日抽出民进党梁文杰、新党陈彦伯、国民党李傅中武等三位议员，公费随柯赴上海。

据台湾东森新闻云报道，值得一提的是，在两岸关系急冻的氛围下，有意搭“柯P模式”赴上海的议员意外爆棚，有意自费前往者多达11位，当中甚至包括民进党议员王孝维、黄向群，以及台联议员陈建铭、无党籍议员童仲彦等。

报道指出，在两岸情势紧张的环境下，柯文哲成功用诚意打动北京，拍板循例举办双城论坛。柯文哲的成功，也成为蔡政府在两岸关系陷入僵局之际，民进党能与对岸进行的唯一官方交流，提升朝野议员随行的欲望。

中签的陈彦伯认为，在中央政府无力处理两岸关系的情况下，地方政府、地方民代责无旁贷，“两岸关系的发展如果是良好正面的话，对台湾人民是一个很重大的受益”，也希望能藉由这次论坛跟大陆方面表达台湾人民的心声。

而民进党团总召许淑华已表示党中央没有特别下指示，也乐见地方城市交流，因此尊重议员各别意愿。梁文杰说，个人身份过去的话很多市政建设没办法参访，也听不到简报、不了解具体的运作情形，“市政府一起去的话收获比较大，我就是去看上海这几年进步的状况怎么样。”

至于政党色彩敏感，梁文杰表示，如果对岸要求表态“我当然就不去”? 如果他们把这当成过去几年来一如往常的城市交流的话，他想这应该是没有问题的。

而国民党籍的李傅中武则说，随行除了监督柯文哲行程外，也抱着学习的心，“学习对岸上海城市的好，把台北城市的一切经验跟上海做交流”；李傅中武也表示，这次也要看看对岸接待的规格是什么样、释出的善意在哪里。

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