强降雨来袭 中国13省份部分地区有大到暴雨

（联合早报网讯）受低涡影响，21日起，中国多地都迎来了强降雨过程，中央气象台今日继续发布暴雨黄色预警，中央气象台预计，22日至24日，华北、黄淮中东部自西向东有一次强降雨过程，22日白天，重庆南部、贵州中北部、湖南西北部、江西东北部、浙江中部等地有大雨或暴雨。中央气象台于今日6时继续发布暴雨黄色预警。

中新网报道，中央气象台6月22日6时继续发布暴雨黄色预警：预计，6月22日08时至23日08时，内蒙古中部、河北大部、北京、天津、山东西北部等地的部分地区有大到暴雨，其中北京东北部和南部、天津西北部、河北东南部等地局地有大暴雨(100～120毫米)。

重庆南部、贵州中北部、湖南西北部、湖北西南部、江西东北部、浙江中部、广东北部和南部沿海、广西北部等地有大到暴雨，其中，湖南西北部、贵州东北部、重庆东南部局地有大暴雨(100～140毫米)。

此外，中央气象台预计，23日开始，江汉南部、江淮西部、江南西部和北部、贵州等地自北向南将迎来新一轮强降水过程。

北京市气象台21日对于“京津冀地区将迎今年最强降雨”的预测解释称，本轮北京地区降水量很可能超过其上半年的降水量，但无论是降水总量还是小时雨强，都不会超过2012年的“7.21特大暴雨”。

另外， 近日，微博、微信等互联网互联网平台针对北京降雨出现了一些谣言信息，其中关于2017年6月21日至24日期间京津冀地区将有特大暴雨、达到雷达回波无法测量的量级、极大的狂风和强烈雷电的信息，引起极大社会反响。北京市气象局、北京市网信办表示，这些都是非法发布和传播气象预报预警信息的行为。

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