高考成绩今起陆续放榜 对分数有异议可申请复核

（联合早报网讯）22日，甘肃、四川等地将率先启动高考分数查询，将拉开2017年中国各地高考成绩放榜的序幕。

中新网报道，今日起至本月底，全国各省份都将密集公布高考成绩。为了方便考生查分，今年多地继续探索开通新媒体查分系统，考生若对分数有异议，可在第一时间申请成绩复核。

根据各地此前公布的高考成绩查询时间，从6月22日开始，全国各地的高考成绩陆续出炉。

甘肃省教育考试院官网显示，该省普通高考成绩查询工作预计于6月22日14时左右开始；四川省教育考试院此前公布，6月22日晚，该省高考成绩将放榜，并公布分数段；据媒体报道，吉林省高考成绩或将在6月22日20时可以查询。

根据公开报道及各地的安排，北京、安徽将于6月23日中午公布高考成绩，上海将于6月23日晚20点放榜，宁夏、湖北、广西等地也将于这一天放榜；浙江、河北、江西等地预计6月23日左右放榜。

6月24日至26日，还有一些地方的高考成绩也将陆续公布。据媒体报道，青海将于6月30日前发布成绩和招生计划，这意味着，全国所有考生预计在本月底前都能查到自己的高考分数。

高考放榜后，考生可利用各种方式查分。如今，查分的手段越来越多元，除了电话、短信等传统方式外，微博、微信公众号、手机客户端等也成了新的查分渠道。

每年查分后，对成绩有异议的考生还可申请成绩复核，湖南、江苏、上海等地现已发布成绩复核的申请办法。

江苏省教育考试院通知称，高考成绩发布后，考生如对考试成绩有异议，应于6月27日上午11:00前，持本人身份证、准考证，向所在中学或报名点提出书面申请；未按规定的时间和方式提出的复核申请不予受理。

上海则要求，考生如对考试成绩有疑义，可于6月24日10:00-18:00登录“上海招考热线”登记申请成绩复核，6月25日12:00起可登录同一网站查询成绩复核结果。

此外，高考招录大幕即将开启，与高招有关的诈骗伎俩也陆续被媒体曝光。其中，一些所谓的“查分网址”可能暗藏木马病毒。

据媒体报道，2016年，广东佛山一考生家长收到“学校”发来的短信称，点击链接就可查询孩子高考模拟考成绩，点了之后不但成绩没查到，银行卡内的5万多元也不翼而飞。

据了解，此类诈骗多借高考查分为名，向考生和家长发送带有木马链接的短信，或者在网站上设置一个诱骗性的木马链接。

此外，各类眼花缭乱的“高考填报志愿APP”日前出现在市场中，“互联网＋”大数据为填报志愿提供了新路径的同时，也让骗子有空可钻。

据媒体报道，高考志愿填报时期，不少带着“高考志愿填报”面具的诈骗APP藏身互联网，尤其是直接将下载地址贴在网络论坛、贴吧中的，更要格外小心。

有专家提醒，在应用商店下载此类APP时，如果显示有广告插件，最好不要点击下载；陌生号码发送的关于高考相关的网址链接，切勿点击，考生成绩、志愿填报、录取信息查询需通过官方渠道进行查询。

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