美媒：中国驻洛杉矶总领馆证实一中国学生跳海

（联合早报网讯）据美国侨报网报道，上周日(18日)晚间，在美国南加州圣地亚哥地区著名旅游景点——科罗拉多大桥(Colorado Bridge)上发生的投海自杀事件，中国驻洛杉矶总领事馆当地时间21日证实，死者系来自中国的一名赵姓学生。

据福克斯(Fox)电视台此前报道，当地时间18日晚间，一辆白色双开门敞蓬跑车撞上科罗拉多大桥的中间隔离带，而后驾车人从车中出来后，弃车纵身跳海。后来，圣地亚哥港口警局(San Diego Harbor PoliceDepartment)警员在圣地亚哥湾寻到跳海自杀的驾车人遗体。但警方没有公布死者身份。

当地媒体称，当时这一事故导致大桥出现了交通拥堵，加州高速公路巡逻队(California Highway Patrol, CHP)抵达现场后关闭了科罗拉多大桥附近的部分车道，20分钟后才重新开放。

21日，圣地亚哥县验尸官办公室(Department of Medical Examiner)确认这一事件的发生，并表示之所以没有在其网站上公开死者的具体信息，以及事件发生的缘由和具体经过，是因为根据现场情况，警方已经初步确定这起悲剧事件的性质为自杀，因而不与寻常的暴力案件一同在圣地亚哥县警局官网进行发布。

验尸办公室表示，目前对于该事件丧生者的调查仍在进行中，而后的3-5个工作日内，圣地亚哥县警局验尸官办公室将完成对尸体的检验，并出具报告。

不过事件发生后，当地有媒体和留学生社交平台圈子里有人称，死者为从中国东北前来的一名赵姓学生，数学经济专业刚刚本科毕业。认识他的人自发在朋友圈转发这则消息，希望他远在中国的父母能够获得消息前来处理后事。

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