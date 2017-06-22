港教育局长指泛政治化致好政策不能尽快推行

（联合早报网讯）香港教育局长吴克俭即将卸任，他接受无线新闻专访表示，香港泛政治化很厉害，导致一些好政策不能尽快推行，认为“不进已经是退”，对于退任后的生活，他说要去“真旅游”。

香港明报网报道，吴克俭在访问中重提任内不少教育风波，对于一上任就面对国教风波，吴克俭认为是政治气候炒热事件，将国民教育等同洗脑，令不少家长恐慌，而他当时未能直接有效作全面解释，“挡不住谣言，一些误会”。

被形容躲在时任政务司长林郑月娥后面，吴克俭反驳说是“一些人的恶意中伤，或特别的无根据指控。如果我因为企位，而觉得我躲在她后面，这是否事实，谁人出来讲最多国民教育呢？”他还说，当教育到了政治层面，“其他同事便要出来帮手”。

吴克俭称，很多反对声音都没事实根据，他举例说在一次公听会上，有两个同学讲了很多家课问题，他当时说会亲身跟进，但提出者却没有再发言，“一方面你说我知有问题，另一方面你又不让我知怎跟进，那我怎帮你呢？”

五年任期内，吴克俭说最高兴的是成功争取落实免费幼稚园教育，他表示，香港泛政治化很厉害，令一些好政策或措施不能尽快推行。他认为香港不能再磋跎岁月，“‘我担心、我担心’然后便不做，不进已经是退”。

对于上任五年来外界冠予不少花名，吴克俭回应称，“如果百分之一百的人都钟意你，这个才是问题，因为人人要求都不同”。被问到有人形容他是这届政府的负资产，吴克俭表示相信香港读者的素养是高的，“大家看看过去五年做了什么，如果大家只听一句说话而不看事实，那我都帮你不到。”吴克俭在访问中也表示，退任后要去“真旅游”。

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