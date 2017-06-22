李克强：如果沿用老办法管制就可能没有微信

（联合早报网讯）中国总理李克强6月21日在国务院常务会议上说，“几年前微信刚出现的时候，相关方面不赞成的声音也很大，但我们还是顶住了这种声音，决定先‘看一看’再规范。如果仍沿用老办法去管制，就可能没有今天的微信了！”李克强以此为例，要求政府部门对待各类新业态、新模式要有“包容审慎”态度。

据中国政府网消息，当天会议部署促进分享经济发展事宜。李克强要求，要清理和调整不适应分享经济发展的行政许可、商事登记等事项及相关制度，同时按照“鼓励创新、包容审慎”原则，审慎出台新的准入和监管政策。

李克强说，“实践证明，微信确实大大方便了人民群众的生产生活，创造了许多新的业态，同时，更带动了大量的就业。尽管也非尽善尽美，但总体说，利要远大于弊。现在对待蓬勃发展的‘分享经济’，以及各式新业态，也要秉持‘宽容审慎’态度，”“各地方、各部门要顺势而为，不要仍用‘老办法’去管制‘新业态’！”

李克强指出，分享经济利用“互联网+”，不仅创造了很多新业态，化解了不少过剩产能，更带动了大量就业。各有关部门一定要高度重视分享经济在中国经济社会发展当中的“生力军”作用。

他说，“分享经济在中国拥有巨大的市场，有多年工业化形成的各类产业，所以现在不管是共享单车，还是其他在‘互联网+’基础上发展起来的各种新业态、新模式层出不穷。”

李克强要求与会各部门负责人，务必坚持市场导向，加强分类指导，鼓励有条件的行业、地区和各类市场主体大胆探索，发展分享经济。

对于分享经济在发展中出现的问题，李克强说，“分享经济是一个新业态。它的所有权和使用权是分离的，灵活性很强，多种模式并存，可以说很多事情是‘未知大于已知’。”“怎么进行有效监管从而更好促进这一产业发展？相关部门首先还要有一个‘包容’的心态，审慎监管，不要一上来就管死。”

李克强随后谈到，他在南方某省考察期间发现，当地出现了改革开放初期曾有过的“零工市场”。与传统的人力市场完全不同，这个市场更富有“分享经济”的特征：工人们没有固定的雇主，而是按小时计算打零工，可能一天内服务好几家雇主。“我们的相关部门没有按照老办法‘上来就管死’，还给市场提供雨伞等工具，让这类市场形成了一个很大的就业空间，适应了中国这个大市场的多样化需求。”

他强调，各有关部门要善于抓住市场瞬息变化的趋势，从大局出发，坚持“鼓励创新、包容审慎”的监管原则。

李克强强调，“但这并不意味着政府部门可以‘放手不管’，恰恰相反，有效监管的责任比过去更重了。要积极探索审慎监管和社会共治的管理格局，以科学合理的监管，营造良好的市场环境，促进新产业、新业态健康发展。”

李克强说，“实话说，伴随分享经济所涌现出的各种新业态，‘双创’中迸发而生的各种新模式，的确不是我们政府部门事前可以想出来的。这要归功于市场活力和社会的创造力。”

李克强要求各相关部门都要担起各自的责任，主动作为、创新监管方式，及时防范风险，为市场创造公平竞争的营商环境。“我们要给市场发出一个良好预期！”李克强最后说，“要相信，中国人有聪明才智创造出这么多分享经济的新模式，我们也有能力探索出包容审慎监管和社会共治模式，释放中国经济巨大的潜力。”

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