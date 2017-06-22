日本一原料药厂为降成本掺入中国产成分

（联合早报网讯）据日本厚生劳动省消息，生产作为感冒药成分使用的清热镇痛剂“对乙酰氨基酚”的日本原料药厂巨头“山本化学工业公司”（位于和歌山市），在未申报的情况下，在自家产品中掺入中国产对乙酰氨基酚，已出货给制药公司。厚劳省5月以涉嫌违反《医药品医疗器械法》为由，与和歌山县政府共同对山本化学工业实施入内调查。预计县政府将于近期作出处分。

日本共同社报道，厚劳省表示，对掺入中国产对乙酰氨基酚的产品进行成分分析，结果显示质量等没有问题，也未接到健康受损的联络咨询。山本化学工业叫停了所有产品出货，但就详细情况仅表示“负责人不在，不予置评”。

厚劳省称，山本化学工业在用美国产原料等自家生产的对乙酰氨基酚中掺入了进口的低价中国产品，然后出货给制药公司。

山本化学工业将自家产品生产向审批医药品的独立行政法人“医药品医疗器械综合机构”（PMDA）进行了申报，但未做关于进口的申报。据悉，由此造成该公司属于擅自更改生产方法，触犯了相关法律。

据悉，面对厚劳省的调查，公司解释称“从几年前起在部分产品中掺入”。可能是希望通过混入低价的中国产成分来降低生产成本。

《医药品医疗器械法》还规定生产药物时必须进行记录，但已发现山本化学工业对包括对乙酰氨基酚在内的自制产品存在不记录的情况。

厚劳省表示，掺入中国产的产品在成分上与日本国内流通的其他公司产品没有太大差异。厚劳省强调“我们认为不存在特别的安全风险，也没有必要对已在市场上流通的产品实施召回。”

和歌山县知事仁坂吉伸22日接受采访时表示“知晓此事。作为监管部门将根据法令严肃处理”。

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