电商虽下架“牙签弩” 危险玩具仍难绝迹

（联合早报网讯）在家长呼吁及相关部门的监管下，淘宝、京东、亚马逊等各大电商均已将危险玩具“牙签弩”下架。不过，类似的危险物品钢珠弹弓、钢制飞镖、激光笔等仍在电商平台上售卖。

《北京日报》报道称，牙签弩是一种小型少儿玩具，外形酷似弓弩，由金属制成，可发射牙签、缝纫针等尖锐物体。虽然牙签弩仅巴掌大小，但不少网友通过视频、图片展示出了它的“威力”：射出的牙签可刺破气球、穿过纸板，射出的钢针更是可以插入猪肉达4厘米。此前，牙签弩成为中小学生群体中的“爆款”，一些网上店铺的销售量高达上千件，同时也在校园周边小商铺热销，让家长忧心。

淘宝相关负责人说，“虽然相关部门对牙签弩、玩具弩这类商品没有明确的禁售规定，但在关注到牙签弩可能对儿童安全造成威胁后，目前淘宝全平台已经对牙签弩进行了全网下架。”另外，在京东、亚马逊、一号店、当当等电商网站上搜索“牙签弩”，均无法找到相关商品。但搜索弓弩、飞镖、弹弓等关键词，还是能出现不少危险商品，如射鱼枪，配8毫米直径钢珠的弹弓，尖锐如江湖暗器的钢制飞镖等。另外，部分电商网站上大功率的激光笔也有多家店铺售卖，而此类商品对孩子的视力损害非常严重。

根据淘宝的禁限售风险规则，除了明确越过法律红线的产品，一些处于“灰色”地带的商品，如后悔药，绝情丹、脑残片等整蛊类商品，或是烈酒胶囊、变声软件等违反社会秩序或道德、危害人体健康的商品等都处于禁售之列。京东也回应称，详细规定了禁止销售危害公共安全、网络安全、金融犯罪等12大项97小类的商品，包括仿真枪、窃听设备等。淘宝相关负责人介绍，“淘宝上的商品品类数以亿计，除了通过系统自动识别图片监管与人工排查结合进行管控外，还有一支志愿者团队帮助平台不断发现一些有潜在风险的新兴商品纳入管控。”

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