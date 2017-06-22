杭州千万豪宅大火：保姆从专用电梯逃生 东家母子四人亡

（联合早报网讯）杭州千万豪宅6月22日清晨突发大火，除保姆逃生外，女主人与3个孩子获救后均抢救无效死亡。

澎湃新闻报道，22日从杭州市消防部门获悉，22日5时07分，位于杭州市上城区鲲鹏路的蓝色钱江公寓2幢1单元1802室突发火情。经消防人员全力抢救，至22日6时48分许，现场火灾被扑灭。

据官方通报，起火建筑为25层砖混结构居民住宅，起火部位位于18楼1802室，面积约300平方米，火灾过火面积约50平方米，燃烧物质为家居，起火的具体原因正在调查中。

根据登记信息，着火居民房共有常住住户6人，经现场搜索，抢救出4名伤者，全部送往浙江大学医学院附属第二医院救治。但经医院全力救治，4名伤者均抢救无效死亡。

据现场救援人士透露，4名伤者分别是该屋的女主人及3个孩子。事发时，保姆从专用的保姆电梯成功逃生。

据公开资料，蓝色钱江公寓采用了罕见的双电梯入户，主人电梯与保姆电梯分离，保姆通过保姆电梯单独入户进入工作间，工作间内接厨房，“完全避免了对主人家庭成员的生活产生干扰”。蓝色钱江公寓地处杭州钱江新城CBD核心区域，属杭州市高档小区，项目总用地面积84255平方米，地上总建筑面积约30万平方米。

据杭州当地多个房产中介网站信息，蓝色钱江二手房均价高达6.7万/平方米，此次涉火的房屋建筑面积共计360.1平方米，总价超过两千万元（人民币）。

值得注意的是，据当地多家媒体报道，事发时，小区还发生了烟感器未报警及消防水压过低，只得依靠保安挨家挨户敲门通知的情况。相关业主核实，反映此类情况的相关住户所在位置为涉火建筑同小区邻近楼宇及同楼低楼层住户。

对此，22日上午，负责该小区物业维护的绿城物业特别召开现场通报会，称起火时小区楼内各项消防设施工作及烟感器工作均正常，由于起火楼层在18楼，涉火建筑的低楼层烟感不可能感受到高层烟雾，故可能产生误解。但在物业消控中心监控到火灾后，在报警的同时立即启动楼道消防广播，并让保安逐家逐户的通知包括低楼层在内的所有住户撤离。

免费试阅14天