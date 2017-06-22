甘肃天水举行公祭伏羲大典 引海内外十万民众寻根

（联合早报网讯）“羲皇子孙，开来继往，优秀文化，既厚且长，一带一路，协和万邦。”6月22日上午，2017(丁酉)年公祭中华人文始祖伏羲大典22日上午在甘肃天水市和台湾台北市同时举行，这是海峡两岸连续第四年同时、异地共祭伏羲。据悉，该祭祀大典由国务院港澳办、国务院台办、中国侨联和甘肃省政府共同主办。

据中新网报道，伏羲是中华人文始祖，位居“三皇之首”、“百王之先”。甘肃天水相传是伏羲的诞生地，境内的卦台山是伏羲创制八卦之地。天水公祭伏羲历史可追溯至春秋时期，自1988年恢复以来至今已举办27届。

9时50分，祭祀现场击鼓34通，象征着31个省、市、自治区和香港、澳门特别行政区及台湾地区对中华人文始祖的敬仰和无限的尊崇。钟鸣9响，代表了中华民族传统的最高礼数。接着，全国政协副主席王家瑞宣布了公祭大典开始。

祭祀现场庄严、肃穆。奏乐、击鼓鸣钟、行礼上香、献祭品、奉祭文、各界献礼。乐舞告祭之后，各届代表分批缓步进入伏羲庙，向伏羲圣像献花并鞠躬行礼，表达深远的追思与崇敬。

“海峡两岸同步共祭伏羲很有意义，两岸同文同种同样的宗教和文化，通过这样的交流可以凝聚大家的共同认知。”中国国民党副主席林政则接受中新网记者采访表示，台湾很多地方也有“伏羲信仰”，我们不能忘记人文始祖对后代的贡献。

天水市官方此前通报称，本届伏羲文化旅游节，将围绕公祭伏羲大典，紧扣“传承伏羲文化，弘扬中华文明”主题，共举办祖脉文化、学术交流、文化旅游、展览展示、体育赛事等5大类31项活动。

当日参加公祭伏羲大典的还有国内11个省区官员，“一带一路”沿线国家驻华使节代表，来自美国、英国、日本、加拿大、意大利、西班牙等15国的华人华侨代表、港澳台媒体、旅游团体和各界民众约10万人。

甘肃天水，是中国优秀旅游城市、山水旅游名城，全市现有旅游景区景点228处，其中5A级1处、4A级7处，国家森林公园2处，省级森林公园8处。其境内有全国最大祭祀伏羲的古建筑群——伏羲庙，是世界华人寻根祭祖的圣地；有“东方雕塑馆”之称的麦积山石窟是中国四大石窟之一，被列入世界文化遗产名录，与大像山、水帘洞、拉梢寺共同组成了古丝绸之路东段“百里石窟走廊”。



免费试阅14天