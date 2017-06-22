北京高院：涉互联网毒品犯罪形势严峻

（联合早报网讯）北京市高级人民法院副院长安凤德22日在北京市禁毒工作新闻发布会上透露：从北京各级法院近一年来审理的涉毒案情来看，涉毒人员呈现低龄化，未成年人参与毒品违法犯罪活动情况增多；贩卖、运输毒品犯罪行为人以青壮年为主。尤其是涉互联网毒品犯罪形势严峻，加速了毒品传播蔓延，社会危害极大。

据中新社报道，他说，目前北京各级法院审理的毒品案件中，犯罪主体呈现新变化，孕妇、哺乳期妇女、患病人士等特殊群体，受雇进行毒品犯罪活动凸显；累犯、毒品再犯比重较大，刑满释放后短期内又实施毒品犯罪的再犯情况较为突出；“以贩养吸”、吸毒者实施毒品犯罪的问题比较突出。

目前，北京的毒品违法犯罪活动向校园、企事业等机构渗透扩散，高校学生涉毒案件有所增多；因涉毒违法犯罪诱发次生犯罪情况频发。合成毒品在吸毒人群中蔓延和滥用，毒性强、易致幻，极易诱发次生犯罪。

安凤德介绍说，有的犯罪分子吸毒后驾驶机动车上路肇事肇祸，对公共安全造成极大威胁；有的犯罪分子吸毒后实施杀人、放火等暴力犯罪，严重破坏社会治安秩序；有的犯罪分子为获取毒资实施抢劫、盗窃、诈骗等侵财犯罪，严重危害社会治安秩序。

针对毒品犯罪的严重危害，安凤德强调，在审判案件中，北京各级法院始终坚持依法从严惩处毒品犯罪，更加注重从经济上制裁毒品犯罪，依法追缴毒品犯罪违法所得，加大财产刑适用及执行力度，剥夺其再犯罪的经济能力。



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