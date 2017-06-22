汽车房车穿越集结赛今天在长春启幕

（联合早报网讯）6月22日，2017中国(吉林)汽车房车穿越集结赛暨第二届自驾游嘉年华在长春拉开帷幕。据悉，本次集结赛分为房车组、汽车组比赛，共有来自全国八个省市的参赛车手、近百台车辆参赛。

据中新网报道，汽车集结赛是国际知名汽车运动，标准名称是“国际二级汽车拉力赛”，在中国将其定名为“汽车集结赛”，比赛是在不封闭的公共道路上遵照国家交通法规，按照规定的时间和路线行驶，不以竞速为目的的汽车比赛。

本次汽车房车穿越集结赛，将在未来6天时间里，把吉林省东部精品旅游目的地用5个集结大营串联起来，途经长春、通化、白山、长白山、延边、吉林等6个地区，总里程约1300公里。

中国汽车摩托车运动联合会主席詹郭军在致辞中说，中国已全面进入大众旅游新时代，汽车赛事活动需求将日益增长，多元化的汽车赛事结合各地区域优势，已经成为创意旅游产业发展的新增长点，集汽车运动、体育竞技和主题旅游于一身的嘉年华活动，正越来越受到民众的喜爱。

李勇是本届集结赛的选手之一，为参加此次活动，他从新疆乌鲁木齐出发，途径内蒙古、甘肃、宁夏、陕西、山西、河北、天津、辽宁等八个省、市、自治区，穿越4000多公里，最终到达吉林长春。

李勇介绍，孩子放暑假了，希望能够一家人出来走走看看，通过自驾游这种方式收获快乐和知识。因为路途遥远，他还提前准备了日常生活用品、食物和水、急救药品等，以备不时之需。

免费试阅14天