西安实行零押金住院 农村贫困人口最高报销25万

（联合早报网讯）6月20日，记者从西安市卫计委获悉，西安市出台《新农合健康扶贫政策》，推行“先诊疗、后付费”，全面实行零押金住院，办理入院手续不缴纳预付款，农村贫困人口住院最高报销25万元。

据陕西日报报道，在保障范围内的农村贫困人口包括扶贫部门确认的建档立卡农村贫困人口，民政部门确认的农村特困供养对象、低保对象。西安市将构建贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助和政府保障相互衔接的“四重保障”医疗保障体系。

贫困人口住院报销封顶线为25万元，少年儿童和大学生报销比例上调5%；少年儿童和大学生白血病、再生障碍性贫血、恶性淋巴癌和先天性心脏病报销比例85%，30万元封顶；乡村两级门诊报销比例分别为70%和80%，封顶线为家庭人数×150元。同

时，进一步简化结算程序，切实方便患者看病就医，减轻患者经济负担。西安在全市范围开展医疗保障“一站式”服务工作。“一站式”服务是指参合贫困人口在市域内新农合协议医疗机构住院治疗，在办理符合技术转诊规范的出院手续时，由医疗机构按照新农合、大病保险、医疗救助的顺序对住院费用进行结算，医疗机构直接结清患者费用，患者只需承担个人自付部分，其余部分由医疗机构垫付。

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