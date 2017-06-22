香港大律师公会前主席：大陆不知名学者发极左言论 不敢恭维

（联合早报网讯）香港将回归20年，大律师公会前主席谭允芝接受港台访问时指，留意到内地愈来愈多不知名学者，在传媒发表极左倾言论，完全与国际认同的法治观不同，令人不敢恭维。

据明报报道，她表示，有关言论反映内地法治观念与国际社会定义不同，影响国际对内地司法水平的看法。

至于近年备受关注的法治问题，谭允芝认为，回归20年，法治状况完好无缺，因为任何人都可以控告政府，亦无出现法官贪污情况等。但她以铜锣湾书店负责人李波和内地商人肖建华事件为例，直言这种情况令港人不安，同时亦令国际社会质疑，香港能否维持“一国两制”下，“河水不犯井水”的自由。

谭允芝亦谈及人大释法，指去年11月人大常委会就立法会宣誓风波释法，时机不理想，更受国际社会关注，担心会令国际社会认为，中央是怕香港法院判决不合心意，才先下手为强释法，干预香港司法独立，影响国际社会对香港落实“一国两制”信心。

谭允芝表示，明白中央对行使释法权的“适当时机”有不同考虑，但她说，释法权应在必须和很有限制情况下行使，若释法只是为以防万一，避免法院判决未能配合中央政策，那这样的释法，一次也嫌多。

不过谭允芝强调，香港法院权威未有受释法影响，法官没有被释法吓怕，或在判决时猜测中央想法。

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