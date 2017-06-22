同济大学成立国际足球学院 培养配套人才

（联合早报网讯）当中国国足在国际赛场表现不佳时，球迷们总会哀叹“偌大个中国竟选不出11个踢球的人”，但现实是，足球从来不是只关于11个人的运动。球员之外，从专业教练、训练师，到康复师，数据分析师、后勤管理人员，中国足球的落后是全方位的。目前，关于中国足球配套行业的人才培养，更是比球员青训更加缺位。

据澎湃新闻网报道，6月21日，同济大学成立国际足球学院，常务副校长伍江就对澎湃新闻记者表示，“高等院校就是培养人才最重要的机构，目前的中国足球，最需要配套人才。”

据报道，本次上海同济大学建立的国际足球学院是继今年1月在山东成立的国家足球学院之后，国内第二家同时开展本科和研究生教育的足球学院。

同济大学常务副校长伍江对澎湃新闻记者表示，学院所培养的人才将主要涉及足球运动科学、足球运动管理、经济、足球产品、足球传媒等方面。

而具体的招生方式就是通过高考，并将从明年正式展开。“预计第一期不会太多，主要是足球运动训练、足球科学研究、足球经济管理三个专业，分别招20个左右的学生。”

什么样的考生适合报考这些专业？他告诉澎湃新闻记者，“最重要的是热爱足球运动，热爱体育。”

“对于训练专业的学生可能需要更强的体育运动的背景，比如说一些优秀运动员等等。而对于足球的科学研究，可能就需要生命科学，医学研究这一方向的。而足球管理主要就跟各种经济管理的人才培养类似。”

按照目前的计划，在学生毕业之后，选择的就业道路可以是直接投身足球运动，成为足球俱乐部的成员，包括教练员，训练师等等。

除此之外，也可以选择进入更广义的足球产业。比如俱乐部和足球机构的管理人员、研究机构人员，或是比赛及延伸产业等。

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