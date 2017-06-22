分析：黄如论出事是对某些“老领导”的警告

（联合早报网讯）于泽远（北京报道）

被称为中国“红顶商人”的世纪金源集团董事局主席黄如论，昨天（21日）因涉嫌行贿犯罪被免去福建省政协常委职务。黄如论旗下的世纪金源集团曾涉嫌向中共云南省委前书记白恩培行贿。也有消息指，黄如论上世纪90年代在福建、北京等地进行大手笔房地产开发，与时任福建、北京的主要领导人关系匪浅，黄如论这次“出事”，或许是对某些曾与他关系密切的“老领导”的警告。

据《福建日报》报道，福建省政协常委会21日上午决定，鉴于黄如论涉嫌行贿犯罪，免去黄如论政协

第十一届福建省委员会常务委员职务、撤销其政协第十一届福建省委员会委员资格。

中国青年报社下属的中青在线发表评论说，政商勾结是黄如论这样的商人的实质。在民间，早就有黄是某些贪官钱袋子的说法。黄如论这样的“红顶商人”以不正当手段谋取商业利益，妄图在权力的保护伞下胡作非为，或许躲得了一时，但躲不了一世。

黄如论1951年出生在福建省连江县一个小山村，少年时家境贫寒，在家乡做过小生意。1986年，黄如

论到菲律宾发展，后在多个国家从事贸易。1991年后，黄如论以菲律宾华侨身份回福建投资，创办世纪金源集团，短短几年就成为福建房地产界的大佬级人物。1998年至2002年，黄如论在北京投资170亿元（人民币，下同，约34.6亿新元）开发北京世纪城，首创“造城”模式，并连续四年夺得北京市年度销售冠军。

北京世纪城开发成功后，黄如论的世纪金源集团以超常规的开发速度，在上海、昆明、贵阳、长沙等

多个城市大量复制世纪城模式，每个世纪城的体量均超过400万平方米，成为当地的超级大盘。

据世纪金源官网统计，世纪金源在中国大陆已投资2219亿元，开发各类商品房7000万平方米，缴纳各项税金超过300亿元。集团属下拥有九个区域集团，三个行业集团，其中包括近百家子公司，投资地域遍及福建、北京、上海、江西、重庆、云南、湖南、贵州、安徽、陕西、江苏、浙江、湖北，以及香港、菲律宾、瑞典、丹麦等海内外各地，现有员工两万多名。

黄如论去年以接近238亿元资产位列福布斯中国富豪榜第49名，并连续13年名列中国慈善榜单前六位

。在今年4月发布的中国慈善榜上，黄如论又以4.54亿元的捐赠成为中国“首善”。

黄如论还拥有众多头衔，包括中国致公党福建省委副主委、云南省人民政府顾问、中国侨联常委、中国商业联合会副会长、重庆华商会会长等。

去年11月29日，黄如论在菲律宾捐建的一座大型戒毒中心正式落成，菲律宾总统杜特尔特出席了揭牌

仪式。有消息说，杜特尔特担任菲律宾总统后，黄如论利用他在中菲两国政商两界的关系，为改善中菲关系发挥了积极作用。

去年10月，白恩培因受贿、巨额财产来源不明被判死缓。在官方公布的白恩培接受贿赂的名单中，黄

如论旗下的世纪金源投资集团有限公司赫然在列。公开资料也显示，白恩培担任中共云南省委书记时，多次对世纪金源集团在云南的慈善项目表示赞赏或直接作出批示。

今年2月，媒体曾爆出黄如论被纪委部门带走调查的消息，但世纪金源集团当时否认有这回事。

知名媒体财新网21日引述“多个独立信源”称，黄如论今年1月5日前后曾被有关部门请去协助调查。报道说，黄如论在白恩培已判刑后再遭调查，应不止涉嫌卷入此一桩行贿问题。

北京有关人士分析，在政商关系复杂的大环境中，像黄如论这样的私营企业家能在这么多城市大规模

开发房地产，难免与一些当权者有着说不清、道不明的利益关联。中共十九大将在今年下半年举行，官方这时以涉嫌行贿罪追究黄如论，一方面是要整肃长期以来混沌不清的政商关系，另一方面也是对某些可能“搞小动作”的政治势力的一种警告。

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