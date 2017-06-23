闲置10个月的“巴铁”拆除 圈钱公司陷入兑付危机

（联合早报网讯）去年8月2日，“巴铁”1号试验车启动综合试验。如今，这场闹剧终于要落幕，6月22日，南都记者从北戴河区委宣传部方面了解到，北戴河区的巴铁轨道正在拆除，月底前将拆除完毕，恢复道路正常通行。而背后出资的华赢凯来公司也早已出现兑付危机，董事长白志明向投资者致歉，多数投资者并未拿到还款。

据南方都市报报道，记者向从北戴河区委宣传部方面了解到，北戴河区将在月底前拆除“巴铁试验线”，“巴铁”则将被挪移至现场旁的一个停车场内。拆除的原因是为了保障暑期道路畅通，恢复道路正常通行。

实际上，早在去年，巴铁试验线就传出将被拆除的猜测。秦皇岛市人民政府与巴铁科技签订战略合作协议书，合作期间北戴河区提供路段给巴铁科技作为试验线，合作期限至2016年8月31日截止，试运行期限后公司方需将路面原样修复。

“当时就说是提供地方来试运行，并没有说要在北戴河建巴铁”，北戴河区一名官员对南都记者说，这属于秦皇岛市政府与巴铁科技签订的项目，北戴河区只是提供场地。

秦皇岛市新闻科工作人员曾向南都记者确认，合作期限截止，路面将会恢复原样。闲置了10个月后，巴铁试验线的拆除终于启动。

在巴铁事件中，另一个备受关注的关键词是华赢凯来公司。曾任巴铁公司董事长的白志明(又名白丹青)也是另一家名为“华赢凯来”的理财公司的董事长，该公司被报道曾上过非法金融活动“黑名单”，华赢凯来以巴铁名义融资，借款方和担保方均为同一人控制，或涉嫌非法集资。

李先生住在黑龙家绥化市，2013年曾经投资过华赢凯来产品，目前家中有60岁的老人，花了23万元购买了华赢凯来两年期产品。他告诉南都记者，6月11日，华赢凯来的大部分投资者齐聚北京进行维权，白志明向投资者致歉，但大部分投资者并没有拿到返还资金。

2017年5月20日，华赢凯来首次披露具体兑付方案，包括率先兑付1%、房产兑付以及实物兑付等多种方式。在《华赢凯来兑付情况说明及方案》中，白志明表示，该公司去年8月份就开始发生兑付危机，公司管理层从上至下工作全线停滞。“巴铁项目依旧是偿还投资人债务的优质资产……巴铁项目的运作一直没有停滞，试验一旦成熟，其收益可完全覆盖债务，客户债务可实现快速清偿。”

“还是在骗人，那1%的现金兑付，至今都没有人拿到，更别提别的偿还了”，李先生说。

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