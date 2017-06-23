AcFUN回应视听节目服务被关停：全面展开网站内部整改

（联合早报网讯）6月22日晚间，AcFUN（俗称A站）于官方微博发布公告，对视听节目服务被关停一事作出回应。

据澎湃新闻报道，AcFUN在声明中称，严格加强视听节目的管理，全面展开网站内部整改，进一步规范视频服务。

声明称，“北京时间6月22日下午，国家新闻出版广电总局发布通知称，已于近日责成属地管理部门采取有效措施关停AcFun等网站的视听节目服务，进行全面整改。AcFun弹幕视频网将按照国家相关法律法规和管理要求，严格加强视听节目的管理，全面展开网站内部整改，进一步规范视频服务，努力为广大用户营造一个清朗的网络环境。”

所谓互联网视听节目，按广电总局4月7日下发的《互联网视听节目服务业务分类目录（试行）》分类，目前互联网视听节目服务主要分为四类，最高等级的是能提供时政类视听新闻节目首发服务；第二类是能提供时政类视听新闻节目转载服务，且能提供文体、财经类视听节目的主持、访谈、报道、评论服务；第三类属于聚合类服务；第四类属于转播类服务。

AcFUN是中国最早的弹幕视频网站，以二次元和弹幕为特色，常被简称作A站，其运营主体为广州弹幕网络科技有限公司，成立于2007年，注册资本1176万元，法人代表为AcFUN的CEO刘炎焱，AcFUN的投资方包括奥飞娱乐（002292）的老板蔡冬青、软银中国、优酷土豆和中文在线（300364）。

根据中文在线于2016年12月发布的公告，中文在线以2.5亿元的价格认购了AcFUN13.51%的股权，以此计算，AcFUN的估值在18.5亿元。

值得提出的是，在结束高层动荡后的A站，刚在6月初与营销公司利欧数字集团在北京举行了一场广告推介会，宣布进行商业化战略。

此次AcFUN遭到广电总局通报，可能会对其商业化道路产生一定的影响。

与AcFUN定位类似的“B站”哔哩哔哩弹幕视频网，则已经取得了《信息网络传播视听节目许可证》。

6月22日，国家新闻出版广电总局官方网站发布通知称，针对“新浪微博”、“AcFUN”、“凤凰网”等网站在不具备《信息网络传播视听节目许可证》的情况下开展视听节目服务，并且大量播放不符合国家规定的时政类视听节目和宣扬负面言论的社会评论性节目，国家新闻出版广电总局于近日发函责成属地管理部门，按照《互联网视听节目服务管理规定》（广电总局、信息产业部第56号令）的有关规定，采取有效措施关停上述网站上的视听节目服务，进行全面整改。

根据《互联网视听节目服务管理规定》，从事互联网视听节目服务，应当依照该规定取得广播电影电视主管部门颁发的《信息网络传播视听节目许可证》或履行备案手续。

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