女生报考苏州公务员，被要求开“中国史”就是“历史学”证明

（联合早报网讯）6月9日，中国青年报报道了山西省吕梁市事业单位公开招聘工作中，因认定“世界史不是历史学”等情况导致报考者在资格复审环节被淘汰一事，广受关注。

据中青报报道，报道发出后，接到不少同类线索。比如，从本科生到硕士研究生，今年25岁的刘芳(化名)一直学习历史学，但当她报考江苏省苏州市一个公务员岗位时，却被用人单位以她所学专业不是“历史学”为由拒绝。对此，她表示“无法理解”。

刘芳的本科是“历史学”专业，研究生是天津师范大学历史文化学院的“中国史(中国古代史)”专业。

2017年1月，尚在天津师范大学中国史(中国古代史)专业就读的刘芳，以应届研究生身份，报考苏州市吴江区档案局公务员。经查询了解，该岗位学历要求为“本科及以上”，专业要求是“历史学、汉语言文学、档案管理、网络与新媒体”。

“据我了解，研究生阶段‘历史学’被分设为3个一级学科，分别是‘世界史’‘中国史’‘考古学’，而‘历史学’这3个字在研究生专业名称里已经不存在了，本科阶段则没有‘中国史’这一专业名称。”基于以上考虑，“中国史”专业的刘芳，在初审首次报名中，将专业填写为“中国古代史”。

然而，她填写的专业名称并未通过审核。

她打电话咨询当地人社局，对方建议她咨询档案局。档案局答复说，其招考要求专业为“历史学”，而非“中国古代史”，因此审核未通过。

刘芳对此无法理解，自己本科学了四年“历史学”，硕士学了三年“中国史”，到头来竟“学错了”？对此，刘芳就学科关系向对方作了解释。

吴江区档案局工作人员表示，如果刘芳要以“历史学”专业报名参加资格初审，需要开具“中国史”就是“历史学”专业的证明。

目前，刘芳正在准备报考天津、山西两地的事业单位。为了避免尴尬，她选择了不限专业的岗位。

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