中间选民跑光光 台媒体人：蔡英文只剩两条路

（联合早报网讯）蔡英文出任台湾总统后，许多政策未见预期成效，还引来许多批评，其中两岸关系更是大走回头路，近来民进党籍台南市长赖清德的“亲中爱台”说，以及和绿营友好的台北市长柯文哲的“两岸一家亲”说法，更被视为对蔡的夹击；资深媒体人赵少康认为，已失去中间选民支持的小英，现在只剩两条路可走。

据中时电子报报道，TVBS昨（22）日公布最新民调，蔡英文满意度下滑至新低点，只有21%，不满意度则首破六成，达到63%，而不信任小英的受访者有51%，还相信她的仅剩36%。

赵少康今于《苹果日报》专栏指出，从这份民调数据可以发现，除了本来就吸引不到的蓝营选民外，中间选民也已离去，目前只剩绿营基本盘对蔡英文不离不弃；而就他的观点，小英现在能走的路只剩两条，第一是跟当年的陈水扁一样，越来越强硬、极端，但最后恐把自己逼到无路可退，第二则是为争取中间选民，选择接受九二共识、一中各表。

另外，在赵少康看来，蔡英文不仅失去民心，就连“绿营诸侯”也已开始不受控，到最后可能连绿委都不再愿意把政治生命全盘交给小英；而就大陆的角度来说，他们除赢得和民进党首度交手的胜利，应该也已看破蔡政府手脚。

免费试阅14天