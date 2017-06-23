在美失踪中国女生父亲喊话嫌犯：还我女儿 不想追究什么

（联合早报网讯）据美国侨报网报道，当地时间22日，美国伊利诺伊当地媒体The News-Gazette采访了失踪中国访问学者章莹颖的家人。章莹颖的父亲通过媒体对嫌犯(whomever's responsible for his daughter's disappearance)说：还我女儿，我们不想追究什么，我们只想找回自己的女儿。

章父还说道：“莹颖，坚强一些，爸爸在这里等你”、“我希望好人能平安”。

周四(22日)早上，章莹颖的父亲、小姨和男友接受了The News-Gazette的采访。他们对目前调查寻找章莹颖的进展很不满。

章父一行人17日抵美，希望伊利诺伊警局和联邦调查局能够给他们提供详尽的调查结果。章莹颖于6月9日在古德温(Goodwin)街上了一辆黑色土星Astra轿车后失踪。

章父通过翻译说：“我们希望的是来这儿能有机会与警方会晤，面对面与警方沟通，希望能够给更多的消息和更新。”，“我们到这儿之后，我们觉得来到这并没有给他们更多的消息。我们希望更多的了解案子的进展。”

章父说，如果有必要，他们还会留在美国。“我们不会丢下她就走。”

周三，伊利诺伊警局局长克里斯坦森(Jeff Christensen)公布了案情进展。“我们意识到整个校园社区有一个焦虑的源泉。过去的每一天，我们都担心莹颖，我们目睹了这些不确定的时间里，她的家人、朋友和同事所经历的悲痛。”，“为了维护案件的完整和调查方向性，我们不能透露调查的更多细节。但是我们在持续搜寻，寻求进展，我们将不会放弃，直到找到她。”

章莹颖在4月24日赴伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的自然资源和环境科学学院做访问学者。她来自一个一般的家庭，她的父亲为电力公司做司机，也是一名出租车司机。她的母亲是一名家庭妇女，由于家人说她在身体和情感上都无法承受到美国寻亲，她的母亲目前留在中国等待章莹颖回家。

章莹颖的小姨说：“因为家里条件不好，章莹颖的目标就是努力学习，帮助家里。她在大学就是学习。”，“她不在课堂就在图书馆。她还做辅导员，以补贴家用。”

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