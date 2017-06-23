万达电影：控股股东拟三个月内累计增持金额不超过10亿元

（联合早报网讯）6月23日早盘前，万达电影发布公告称，万达电影股份有限公司6月23日接到公司控股股东北京万达投资有限公司《关于计划增持公司股份的通知》，万达投资基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划自2017年6月23日起3个月内增持公司股份。

据澎湃新闻报道，公告称，万达投资将累计增持金额不超过10亿元，万达投资承诺，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在本次增持完成后12个月内不减持增持的股份。

万达电影早间开盘涨幅1.69%，报52.81元/股，但随后股价直线下跌，9时32分，股价报51.18元/股，跌幅1.44%。两分钟后，股价开始拉升，9时34分，报52.39元/股，涨幅0.89%。

截至发稿时，万达电影报52.15元/股，涨幅0.42%。

澎湃新闻从知情人士处获悉，工行总部要求境外分支机构重点关注海航集团、安邦集团、万达集团、复星集团和浙江罗森内里投资公司所涉及的并购贷款、内保外贷等跨境业务风险情况。这源于银监会在6月上旬要求部分银行提供对上述公司的境内外融资支持的情况及风险分析。

万达电影在6月22日早间开盘报57.63元/股，此后股价一路下跌。截至午间收盘，万达电影报51.95元/股，跌幅9.87%，成交总额达到12.42亿，换手率5.42%。

午间收盘后，万达电影通过深交所发布临时停牌公告，宣布从下午13时起开始停牌。

晚间19时06分左右，万达电影发布澄清并复牌公告，称目前公司财务状况良好，日常运营一切正常，公司股票自6月23日开市起复牌。

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