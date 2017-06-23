人社部：今年养老保险基金将收大于支能足额发放

（联合早报网讯）据中国人社部网站消息，随着经济进入新常态和人口老龄化压力日渐增大，养老保险基金运行情况一直广受社会各界关注。对此，人社部有关部门负责人就中国养老保险基金运行问题表示，今年全年养老保险基金仍将保持收大于支，基金累计结余持续增加，能够确保养老保险待遇按时足额发放。

该负责人介绍，今年1-5月份，职工养老保险基金总收入15769亿元，同比增长23.9%；基金总支出13505亿元，同比增长23.2%。当期结余2264亿元，累计结余4.08万亿元。从企业养老保险情况看，随着经济回稳向好，1-5月份基金征缴收入增幅10.4%，重回“两位数”增长，基金支出保持温和增长。按此趋势，全年养老保险基金仍将保持收大于支，基金累计结余持续增加，能够确保养老保险待遇按时足额发放。

该负责人表示，总体来看虽然基金结余规模可观，具备较强的支撑能力，但是由于地区间经济发展不平衡，存在着基金分布不均衡的结构性矛盾。目前情况是东部结余多、中西部结余少，特别是在东北等老工业地区，缴费人员少、退休人员多、抚养负担重的情况比较突出，基金出现了当期收不抵支。

该负责人指出，经过多年的改革发展，中国的养老保险覆盖范围不断扩大，养老保险制度从城镇扩大到乡村，建立起统一的城乡居民养老保险制度，成为世界上覆盖人群最多的养老保障计划。截至今年5月底，城乡居民覆盖人数5.08亿人，领取待遇人数1.59亿人，对保障人民基本生活，调节社会收入分配，促进城乡经济社会协调发展发挥了重要作用。未来随着中国经济发展水平、财政支撑能力、个人缴费能力不断增强，城乡居民的养老金待遇也将逐步提高，使广大人民群众共享改革发展成果。

该负责人强调，从中长期看，中国面临的挑战主要是人口老龄化带来的挑战，通过综合采取以上措施，可以实现基金中长期平衡，能够有效应对经济新常态和人口老龄化的挑战，确保养老保险制度可持续发展和广大退休人员的基本生活。

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