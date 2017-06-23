美前外交官员被控“将最高机密情报”交予中方

（联合早报网讯）美国一名前外交官因涉嫌向中国情报部门提供绝密文件被美国反间谍机构逮捕并被起诉。

据BBC报道，美国司法部声明说，凯文·马洛里（Kevin Mallory）于美国当地时间星期四（6月22日）早上被捕，并被控把国防信息交予外国政府，以及向联邦调查局（FBI）人员作虚假陈述。

根据美国联邦间谍法，马洛里或面临终身监禁。

美国司法部说，来自弗吉尼亚州利斯堡的马洛里现年60岁，他在今年3月和4月曾前往上海，涉嫌向中国情报机关特工出售绝密文件。

美国代理司法部长达纳·博恩特表示，此案所控行为严重，这些指控应向任何考虑透过泄露绝密信息而违反公众信任和破坏国家安全的人发出明确信息。

根据法庭记录，说一口流利普通话的马洛里是一名退伍军人，他曾任美国国务院外交安全保卫局特工。后来，他离开政府部门并为多个国防承包商工作。

美国联邦调查局确认，当马洛里为美国政府工作时，他持有接触"最高机密"的安全许可，直到2012年离开政府。

《华盛顿邮报》引述两名美国政府官员称，马洛里曾为美国中央情报局做事，但法庭没有显示这个信息。

美国司法部声明说，美国联邦调查局特工在5月24日向马洛里查问时，马洛里供称曾经与自称来自中国智库上海社会科学院的人士会面。联邦调查局评估认为，至少从2014年起，中国情报人员已利用上海社会科学院机构作为掩护身份。

马洛里在5月对联邦调查局表示，他在今年3月和4月曾前往上海，与自称上海社科院的人以及他的老板见面。他们给了他一个专门用来传送文件的通讯设备，并教他如何使用。

联邦调查局在检查马洛里用于与嫌疑中国情报人员联络的通讯设备时发现，一些标示安全机密的地方都被涂黑。

根据法庭宣誓陈述书，马洛里供称自己仅转交给中方人员他所撰写的有关美国政策事务的"白皮书"，并为此收取2.5万美元。

但美国司法部声明说，联邦调查局特工对马洛里通讯设备进行检查时，发现有马洛里以为已被删除的文件和信息。联邦调查局进行分析后，发现四份保密文件，其中三份被归入"最高机密"级别。

《华盛顿邮报》说，据联邦调查局的调查，马洛里曾在通讯信息中对中方接头人表示，"你的目的是获取信息，而我的目标则是要钱"。

而中方人员则回应称，"我目前的目标是确保你的身份不会被暴露，并尽力支付款项给你"。

马洛里周四晚已被还押看管，已排期周五举行拘留和初期聆讯。

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