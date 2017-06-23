重庆三小学周边仍有“牙签弩”在售，小学生称“我们偷偷玩”

（联合早报网讯）近日，中国中小学流行着一种名为“牙签弩”的玩具，它只有巴掌大小，将牙签作为“箭”发射出去。牙签弩个头虽小，但是威力不容小觑，可以射穿A4纸、纸板，为此很多家长呼吁禁售牙签弩。

据重庆晨报报道，20日，记者走访了永川汇龙小学、红专小学和上游小学，发现这三所小学附近都有商家售卖牙签弩，有的还把牙签弩摆在显眼位置销售。

记者在汇龙小学附近一家玩具店询问是否有牙签弩时，店主警惕地说，“我这儿没有卖，那玩意很危险的，你还敢买？”

记者又进入旁边一家商店，再次询问是否有牙签弩卖时，店主没有理会。不过，记者在玩具堆里看到有三个牙签弩，记者提出想购买一个时，店主回答：“10元一个。”

记者提到小学生玩牙签弩会有危险，是否应该禁售时，店主没有给予任何回应。

牙签弩的包装盒上写着：金属材质，分为单弓片弩、双弓片、三弓片、四弓片，威力依次加大，射程：10—25米不等，有效距离约2米，可击穿纸箱，三—四弓片可击穿易拉罐。可打蟑螂，可收藏把玩，没杀伤力。

包装盒上写着：适玩年龄范围为5岁以上。在下方，还有一句警告：请勿对人或动物射击。

记者发现，牙签弩长约10厘米，将钢丝绳上紧弦，放入一根牙签，扣动扳机，牙签就发射出去了，能轻易射穿报纸。再用八层报纸来做实验，隔有1.5米发射牙签弩，牙签也能轻易地插入其中；随后用约0.4厘米厚的纸板来做实验，隔有0.5米远发射牙签弩，牙签插入纸板约0.6厘米。

牙签弩没有准心，近距离发射时有较强的力量，很容易造成误伤。随后，记者通过某电商平台搜索“牙签弩”，页面显示“没有找到相关的宝贝”，此类商品已被下架。

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