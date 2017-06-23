称恶意造谣抹黑造成股价大跌 万达将起诉微博大号

（联合早报网讯）昨日上午，有一条名为“万达地产债今天被砸得很惨”的消息在网上流传，随后万达电影股价快速跳水。大连万达今日在其官方微博回应，称有微博大号恶意炒作银行下发通知抛售万达债券，将对其进行起诉。

据中新网报道，万达称，经调查，6月22日10点10分，有一条名为“万达地产债今天被砸得很惨”的消息被立即扩散。10点18分，微博账号“访善先生”又给此事推波助澜(本人已将该条微博删除)，直接抹黑万达，这就是那张刷爆朋友圈的微信聊天对话截图的源头。

万达表示，此消息一出，10点30分后万达电影股价快速跳水。截至12点，谣言传播矩阵初步成型。谣言和抹黑言论带来了十分恶劣的影响，造成万达电影市值减少60多亿元，让股民受到了重大损失，更是对万达集团声誉造成负面影响。

万达介绍，真实的情况是：银监会于6月中旬要求各家银行排查包括万达、海航集团、复星、浙江罗森内里在内数家企业的授信及风险分析，排查对象多是近年来海外投资比较凶猛、在银行业敞口较大的民营企业集团。近期监管部门将安排有关企业现场检查，料均是为摸底及排查可能存在的风险，但并非已经做出风险判断。

万达表示，将起诉造谣抹黑的微博大号，另外，对其他恶意造谣的自媒体，正在收集证据，一旦取证完毕，将立即予以起诉。

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