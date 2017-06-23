王岐山到贵州检查工作 此前40天未公开露面

（联合早报网讯）据中纪委网站昨天（22日）报道，中纪委书记王岐山自本周二（20日）起到贵州省检查纪检监察工作。

这是近40天以来，王岐山首次公开露面。他上一次公开露面是5月13日，在北京会见老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬。

根据新华社的报道，王岐山在检查工作时强调，新一届省区市纪委要深入贯彻落实党的十八届六中全会精神和中央纪委七次全会部署，牢固树立“四个意识”，当好政治生态“护林员”，以新面貌新气象迎接党的十九大胜利召开。

王岐山指出，中共总书记习近平深刻洞察党内出现种种问题的根本原因在于党内政治生活不严肃不健康，党中央制定了新形势下党内政治生活若干准则。要对照习近平讲的“七个有之”，查找在本地区的突出表现，准确把握政治生态的“树木”与“森林”状况，把党员领导干部这片“森林”维护好。

王岐山还强调，要抓住“关键少数”，把政治纪律突出出来，补齐监督短板，树立正确的选人用人导向，严把政治关廉洁关，营造风清气正的环境。要坚守监督执纪问责的职责定位，紧盯党内政治生活，净化政治生态，坚持惩前毖后、治病救人的一贯方针，在理论和实践上体现出新发展新变化。

调研期间，王岐山还考察了贵阳大数据应用展示中心。

免费试阅14天