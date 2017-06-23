赖清德：签和平协定对和平没帮助

（联合早报网讯）台南市长赖清德今天向美国洛杉矶侨界演讲表示，签和平协定对和平没帮助，国家要争取人民最大幸福，莫在强权画下的圈子打转，一定要走出自己的路。

据联合新闻网报道，赖清德上午10时（当地时间22日晚间7时）向洛杉矶侨界演讲“台湾的挑战与出路”，透过社群网站facebook直播，畅谈“功德台湾”、“科技台湾”、“民主台湾”、“自由台湾”及“人权台湾”。

赖清德表示，民主、自由、人权是台湾面貌，台湾正走在正确道路上；台湾是亚洲新闻自由度最高国家，反观在中国管辖下的香港新闻自由，日渐走下坡。

他说，民主成就和人权不是从天上掉下来，要珍惜得来不易的成果，有台湾的民主成就，才有办法推动一连串改革工程。

赖清德表示，少子化、经济停滞与红色供应链等都是台湾面临的挑战，但政党恶斗会毁掉台湾竞争力；立法院的对抗已影响地方政府建设，台湾如果没内耗，一定会更好。

他说，台湾分裂很严重，巴拿马突袭式断交，立法院朝野却无法合作发出谴责中国决议文，可见分裂多严重。台湾除团结，没其他出路。

赖清德举以色列官员回答问题的话表示，和平不是少数人在密室签订，一定要经长期交流，取得人民彼此信任。

他说，台湾正处于最艰困时刻，签和平协定对和平没帮助，国家走向是争取人民最大幸福，莫在强权画下的圈子打转，一定要走出自己的路。

赖清德17日访美，对纽约、华盛顿及洛杉矶侨界演讲后，预定24日返抵台湾。

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