社科院综合经济竞争力排名　香港第三度被深圳超越

（联合早报网讯）中国社科院昨日发表两岸四地城市“综合经济竞争力”排名，深圳再次蝉联冠军，香港第三度被深圳超越。之前，香港曾连续12年高居这榜单首位。

据星岛日报报道，社科院与内地《经济日报》在北京共同发布《中国城市竞争力报告No.15：房价体系：中国转型升级的杠杆与陷阱》。这份年度报告，是针对两岸四地294个城市的综合经济竞争力和289个城市的宜居竞争力指数、可持续竞争力进行实证研究。

报告显示，两岸四地城市《2016年综合经济竞争力指数》前10强，依次分别为深圳、香港、上海、台北、广州、天津、北京、澳门、苏州、武汉。

深圳挟着创新创业而赢得亚州新矽谷美誉，果如外界预期的，继续在城市“综合经济竞争力”排名中，蝉联首位。

不过，在《2016年可持续竞争力指数》前10强榜单，香港位居首位，其余依次为北京、上海、深圳、广州、杭州、南京、澳门、青岛、大连。

至于《2016年宜居竞争力指数》10强，香港也是第一，接着是无锡、广州、澳门、厦门、杭州、深圳、南通、南京、上海。身为首都的北京，不在榜单内，而无锡则跃居成大陆境内最宜居城市的第一位，比去年提高了8位。

免费试阅14天