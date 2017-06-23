南京持刀伤医案凶手被判抢劫罪：系随机作案

（联合早报网讯）6月23日，中国江苏南京鼓楼区人民法院开庭审理今年2月16日发生在江苏省人民医院的抢劫伤害医生案。当天的庭审持续了两个多小时，法院当庭一审宣判：被告人赵某构成抢劫罪，判处有期徒刑9年，并处罚金1万元。

据中新网报道，经法院审理查明，被告人赵某于2015年7月从老家来到南京后一直无固定工作。2017年2月15日下午，被告人赵某进入江苏省人民医院寻找作案目标。15时许，赵某戴着口罩随机来到医院二号楼11层肝脏外科，见副主任办公室孙某某即被害人一人在办公室工作，便谎称其女友的父亲患有肝病需要住院与孙攀谈，并约定次日上午将病历带来详谈。当日，赵某回去后即搜索、咨询了被害人佩带的“欧米茄”男式手表价格，并用废弃的票据塞进信封做成假“红包”。

第二天，即16日上午8时30分许，被告人赵某戴着口罩、携带事先准备的假“红包”和一把单刃尖刀进入被害人孙某某的办公室后将门反锁，以表示感谢为由拿出“红包”送给被害人，遭到当场拒绝。赵某见状，遂拿出尖刀，采用持刀威胁、捂嘴等暴力方式，逼迫被害人交出手表等钱财，被害人握住赵某持刀的手并大声呼救，搏斗过程中致被害人左大腿内侧被刀刺伤、牙槽骨骨折、面部与手部、腿部多外擦挫伤、划伤。闻声赶来的数名医院工作人员踹门将赵某当场抓获。

经鉴定，被害人孙某某的损伤引起的轻度休克与牙槽骨骨折移位明显，均构成轻伤二级，其面部擦伤、挫伤、划伤和左大腿创口、左膝部挫伤的损伤程度均属轻微伤。

据检方介绍，赵某归案后，为了减轻罪责，前六次接受审讯都作了虚假供述，称自已为医托被受害人孙某某批评后实施报复等。直到第七次供述开始，赵某才如实陈述犯罪动因，并承认事实上他在作案前根本不认识孙某某。

此次庭审共持续了两个多小时，查明了案件的全部事实，后经合议庭合议，当庭对该案作出一审宣判。

法庭认为，被告人赵某以非法占有为目的，经事先预谋并踩点，确定作案目标后敲诈不成又使用暴力劫取他人财物，致受害人多处轻伤和轻微伤，其行为已构成抢劫罪，依法应予惩处。鉴于被告人有预谋使用管制刀具，在医院公共场所内实施抢劫，且有受过行政处罚的劣迹，可酌情从重处罚；赵某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。法院依据查明的事实，并依照我国刑法的相关规定，故对被告人赵某作出了判决。



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