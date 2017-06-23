国民党团将提年改释宪 亲民党团未表态

（联合早报网讯）台湾亲民党团总召李鸿钧今天对国民党团将针对年金改革声请释宪表示，如果释宪理由违反年改精神与理念，易被指“反改革”，吁两大党冷静。此外，还未与国民党团正式谈过连署事宜。

据中央社报道，中国国民党立法院党团将针对年金改革声请释宪，国民党团总召集人廖国栋在21日朝野协商破裂后就说，将开始声请释宪连署，并要求智库赶紧拟释宪文，也将努力寻求亲民党团及无党籍立法委员支持。

廖国栋表示，目前还有7到8名国民党籍立委不在国内，须待人到齐后，才能完成连署，但晚间智库就会将释宪文送到党团。

李鸿钧说，年金改革面临两个极端，一是国民党准备声请释宪，但如果释宪内容及理由违反年改基本精神与理念，反而容易被贴上“反改革”标签。

他说，二是民主进步党为报复国民党杯葛，情绪性选择对公教人员更严苛版本，坚持一字不改，让退休公教人员生活极可能产生更大变化。

李鸿钧呼吁两大党应赶快冷静，理性、专业评估法案对公教人员的冲击，共同完善年金制度。

司法院大法官审理案件法规定，依立委现有总额1/3以上之声请，得声请大法官释宪。目前立委席次113席，须至少38席才可声请释宪，但国民党目前仅35席立委，亲民党3席立委、无党团结联盟籍立委高金素梅及无党籍立委赵正宇态度受关注。

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