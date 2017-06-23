强力牙签弩终伤人 新疆10岁童遭射破眼角膜视力难复原

（联合早报网讯）令家长人心惶惶的“牙签弩”终于传出伤人个案。中国新疆乌鲁木齐市一名10岁男童，被同学意外以牙签弩射伤右眼，导致眼角膜出现5毫米裂伤，并有外伤性白内障和眼内炎。男童原本视力良好，虽经手术缝合眼角膜，但他右眼暂仅余光感，医生指其视力将无法完全恢复。

据明报援引新疆都市消费晨报的报道称，牙签弩射出的“箭”被指时速高达144公里，可轻易射穿硬纸皮和气球，甚至射入猪肉4厘米，及在玻璃表面留下深坑。

乌鲁木齐10岁男童鹏鹏（化名），周一（19日）在学校玩耍时，被一名同班同学意外以牙签弩射伤人。鹏鹏只声称是从楼梯上摔下来磕到了眼睛，眼睛疼痛、视力模糊。鹏鹏母亲张军当日下午发现儿子右眼周围严重红肿，且痛得睁不开眼，遂带他到医院，鹏鹏听到医生说他眼角膜裂了要动手术，且有外伤性白内障，才告诉母亲是在学校和同学玩的时被牙签弩射伤。

鹏鹏周二凌晨接受长约2小时的手术缝合眼角膜，之后还要治疗外伤性眼内炎，待炎症受控后需休养一个月，再进行手术治疗外伤性白内障。新疆医科大学第一附属医院眼科主任医生、副教授穆塔里甫表示，孩子受伤后视力差得“只有光感，只能感知距离眼睛20厘米处晃动的东西，且因牙签的刺入，引发角膜穿通伤、外伤性白内障和外伤性眼内炎”，又指他虽然眼角膜康复进展良好，但眼内炎仍需进一步控制，而且即使治疗效果达到最好，鹏鹏的视力都无法恢复到往常一样。

鹏鹏父亲王松旺表示，儿子和射伤他的同学只有三年级，“他们只觉得这东西好玩，根本无法判断这件玩具会给他人带来多大的伤害”。他呼吁家长让子女远离这些危险玩具，玩具经销商亦不应出售这种产品。

射伤鹏鹏的男童的父亲则说，儿子说肇事牙签弩是他以3元人民币零用钱在学校附近的商店购入，他之后到该商店查看，发现同款牙签弩仍然有售。他们一家已垫支鹏鹏部分医药费，并将控告出售该牙签弩的商家。

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