王岐山“神隐”40天后在贵州亮相

（联合早报网讯）中共政治局常委、中纪委书记王岐山“神隐”40天后本周在贵州亮相。王岐山要求纪检系统牢固树立“四个意识（政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识）”，当好政治生态“护林员”，以新面貌新气象迎接下半年举行的中共十九大。

据中央电视台昨天报道，王岐山6月20日至22日在贵州省检查纪检监察工作。他说，中共总书记习近平深刻洞察党内出现种种问题的根本原因，在于党内政治生活不严肃不健康，“要对照习近平总书记讲的‘七个有之’，查找在本地区的突出表现，准确把握政治生态的‘树木’与‘森林’状况，把党员领导干部这片‘森林’维护好。”

习近平所说的“七个有之”，是指中共党内“搞任人唯亲、排斥异己的有之，搞团团伙伙、拉帮结派的有之，搞匿名诬告、制造谣言的有之，搞收买人心、拉动选票的有之，搞封官许愿、弹冠相庆的有之，搞自行其是、阳奉阴违的有之，搞尾大不掉、妄议中央的也有之”。

这是王岐山2012年11月就任中纪委书记以来第六次在长时间“神隐”后亮相。有报道称，王岐山前几次隐身后，都会有正部级以上的贪官落马，他这次露面或许也意味着近日再有“老虎”被揪出。

但北京分析人士指出，王岐山每次“神隐”未必都与“大老虎”落马有关系，因为中纪委书记公开活动与“打虎”并不矛盾。在中共日常政治运作中，分管纪检的政治局常委的曝光率原本就比分管经济、人大、政协和意识形态工作的常委要低，加上王岐山本人又相对低调，才给外界留下王岐山经常“神隐”的印象。

不过，王岐山这次在“神隐”40天后露面，显示富商郭文贵在美国的“爆料”对中国政局影响不大。同时，王岐山到贵州调研，也是对仕途被看好的中共贵州省委书记陈敏尔的加持。

央视画面显示，王岐山在贵州调研期间，陈敏尔一直陪同在左右。57岁的陈敏尔是中共为数不多的“60后（1960年代出生）”省委书记之一，加上他在习近平主政浙江时曾担任中共浙江省委宣传部长，习近平不久前也在贵州省选区当选为中共十九大代表，外界预测，陈敏尔在中共十九大后有望入选新一届政治局。

王岐山在贵州还强调，中共省区市纪委要探索执纪监督与执纪审查部门分设，谋划组织和制度创新，为构建中共集中统一领导的反腐败工作体系做好准备。

按照王岐山主导的监察体制改革规划，中共纪检机关将建立执纪监督、执纪审查、案件审理相互协调、相互制约的工作机制，北京、浙江、山西等地纪委已经将各个纪检监察室的功能分设为执纪监督和执纪审查，以加强纪检机关内部的相互制约。

据中纪委主管的中国纪检监察杂志报道，浙江省杭州市纪委第一纪检监察室主任王文柱说，以前纪委纪检监察室的权力相对集中，既有对领导干部的日常监督权，还有发现问题线索后的立案审查权、立案后的调查取证权，某种程度上相当于一个“小纪委” 。

王文柱说，集多种权力于一身，容易使纪检监察室干部成为被“围猎”对象，进而滋生腐败问题。纪委探索执纪监督和执纪审查部门分设，相互分离、相互制约，就是着眼强化纪委内控机制建设，从制度设计上构建起“防火墙”，解决权力过于集中问题，严防“灯下黑”。（联合早报于泽远报道）

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