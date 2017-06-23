习近平29日至7月1日访港

（联合早报网讯）香港“七一”回归20周年日益临近，据本报了解，中国国家主席习近平将在本月29日至7月1日访港三天。多个香港团体已计划当日请愿，港警也正进行严密保安部署，初步预计出动近万警力保护，保安规格堪称历来最高。

部分政商界人士近日已收到邀请，习近平将出席30日的石岗军营阅兵仪式及湾仔会展官方文艺晚会，出席嘉宾需提前两至五小时接受安检及轮候进场 。当日下午，习近平将到中联办，晚上出席社会各界人士一同参与的晚宴。

访港首日，他先接见现任特首梁振英及一众官员，7月1日出席新特首林郑月娥和管治团队的宣誓就职典礼。其后，习近平也将在离港前参观大型基建工程项目，包括港珠澳大桥和香港高铁的施工进度。

由于习近平访港行程紧凑，未必到社区探访，但习近平夫人彭丽媛将被安排家访，或探访社区中心，行程仍有待进一步确定。

习近平此次访港，外界普遍预料他将重申一国两制“不变形，不走样”；另外，除针对“港独”作出猛烈批评外，他也会呼吁港人跟国家发展走向同一轨道，在“一带一路”和粤港澳大湾区中发挥力量。

传闻习近平访港期间，将与立法会议员包括民主派会面，但亲北京的民建联主席李慧琼表示，暂时没有确切消息。而香港民间人权阵线召集人区诺轩，则呼吁更多港人参与“七一游行”，并写下诉求，交到习近平手上。

民阵昨日向公众集会及游行上诉委员会提出要求，为“七一游行”队伍增加一个起步点，以疏导人流，但遭到驳回，警方维持原有安排，以维园草坪作为唯一起点。民阵估计游行将有10万人参加。

另外，鼓吹“港独”的香港民族党计划在30日晚上，在尖沙咀钟楼举行晚会，但召集人陈浩天表示，已收到警方通知，由于现场有维修活动进行，钟楼附近当晚封闭，不能在该处举办集会。

香港警方消息人士透露，前线人员已陆续接到指示，必须提防敏感含义的文字或图像在领导人视线范围内出现，包括“平反六四”、“我要真普选”，以及2014年占领运动时在“占领区”摆设的“习近平撑黄伞”图像等。

消息人士称，因应中国全国人大委员长张德江去年访港，以及多个国家元首较早前访港时所作的部署，警方已完成保安演练，只会对行动计划进行微调，包括将出动所有总区的应变大队警员，随时准备出动。

据悉，习近平访港前后或在深圳停留，日前中国公安部长郭声琨突然现身广东调研，并到深圳基层派出所及前海、腾讯总部考察，可能是部署有关安保工作。

另外，在习近平访港不久，中国第一艘航母辽宁号，也会到香港作为回归庆祝活动的一部分。（香港特派员易锐民报道）

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