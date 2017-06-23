专项巡视反馈：中国多所高校被批

（联合早报网讯）中共中央纪委本月分批公布了对29所中管高校党委专项巡视的反馈情况，严词批评各高校存在的问题，并显示高层对高校意识形态工作的不满。受访学者认为，中国高校思想愈发多元，相信未来当局会继续加大管控，以维护意识形态的安全。

据中纪委监察部网站消息，今年3月初，15个中央巡视组开始对29所中管高校开展专项巡视。继本月16日公布了对北京大学、清华大学等14所中管高校的巡视结果后，该网站周三（21日）又发布了对中国农业大学、北京航空航天大学等15所高校巡视的反馈情况。

在此轮“政治体检”中，29所高校无一例外被指存在“‘四个意识’不够强”的问题，且均被重点提出，作为首句放入反馈意见中。

四个意识分别是政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。其中，重庆大学被指“学习领会习近平总书记系列重要讲话精神不够到位”；四川大学“学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神不够深入”；北京师范大学“落实习近平总书记关于教育工作的重要讲话精神有待加强”；山东大学“学习贯彻中央决策部署在一些方面存在表面化、形式化、走过场问题”。

中国高校实行中共党委领导下的校长责任制，巡视反馈结果中，另一个较普遍提到的问题是：党委在高校运作中没有充分发挥领导核心作用。

过半高校被指出存在“党委领导作用发挥不够”“党委领导核心作用发挥不充分”“落实党委领导下的校长负责制有偏差”的情况，包括北京大学、清华大学、哈尔滨工业大学等。

在近年高校的党建工作中，加强党对高校意识形态工作的领导是一项重点。据《人民日报》报道，中共总书记习近平在去年底的全国高校思想政治工作会议上强调，中国高校是“党领导下的高校，是中国特色社会主义高校”。

多所高等院校在此轮巡视中被指意识形态领域存在问题，其中广东中山大学被批“办学方向有偏差，意识形态领域问题较多”；北京大学“意识形态工作责任制落实不到位”；北京师范大学与吉林大学“政治敏锐性需要加强”。

除党建、政治生活、选人用人、意识形态等问题，顶风违纪、廉洁风险的问题也在巡视反馈结果中出现。清华大学被批“有的单位利用高校资源谋取不当利益，有的干部或工作人员以权谋私”“存在公款旅游、公车私用等问题”；北京师范大学“财务和资产管理不严格，校办企业和合作办学等领域廉洁风险突出”。

反馈意见也称，巡视组收到涉及一些领导干部的问题反映，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

中国独立时评人陈杰人向《联合早报》分析，此轮对高校的巡视结果，说明在最高决策层眼里，中国高校存在普遍的问题，即意识形态方面的问题。而如此多大学都被点出问题，是对中国高等教育的一次否定，表明在高校教育中贯彻党的意志、维护中共权威等方面，中央并不满意。

陈杰人指出，高校被批评的一部分问题，和这些年知识界坚持独立与自由思考、保持学术自由的原则有关。然而，要如何平衡意识形态的工作机制与学术自由的需要，未来中国高等教育到底是要办成一所所党校，还是要更重视思想学术自由，将是摆在眼前的一个问题。

陈杰人表示，在高校思想愈发多元的当下，相信未来当局会加大管控，以维护意识形态的安全，预计这个状态将持续下去，但结果难以预测。

中共中央此轮巡视的中管高校，是直属中央组织部管辖的院校，校党委书记由中央调派，校长为国家副部级干部，在中国共有31所，均为国内具竞争力的高等院校。

除此轮巡视的29所高校外，中央巡视组在2013年巡视了中国人民大学，在2014年巡视了复旦大学，至此，自中共十八大以来，中央已完成了对31所中管高校的巡视全覆盖。

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