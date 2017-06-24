中美在外交安全对话期间达成的有关共识

（联合早报网讯）据中新社报道，当地时间6月21日，中国国务委员杨洁篪同美国国务卿蒂勒森、国防部长马蒂斯在华盛顿共同主持首轮中美外交安全对话。中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长房峰辉等参加。双方就中美关系和共同关心的问题深入交换意见，达成以下共识：

双方积极评价中美元首海湖庄园会晤以来两国关系发展，均致力于继续按照两国元首会晤达成的共识，共同努力扩大互利合作领域，并在相互尊重的基础上管控分歧，推动中美关系长期健康稳定发展。

双方均认为保持高层密切交往十分重要，愿共同努力推动两国元首7月汉堡会晤和特朗普总统年内对中国国事访问取得积极成果。

双方愿通过加强对话与合作，努力促进亚太地区和平、稳定、繁荣。双方决定就改善两国互动的基本原则进行讨论。

双方均表示支持维护南海和平稳定；支持根据公认的国际法原则，包括1982年《联合国海洋法公约》，基于友好谈判协商和平解决争议；支持通过对话管控争议。

双方重申致力于以全面、可核查、不可逆的方式实现朝鲜半岛无核化的目标，以及维护半岛和平稳定。双方重申联合国安理会有关涉朝决议的目标。双方愿继续为此作出努力，包括全面、严格执行安理会有关决议和推动有关对话谈判。双方决定就半岛核问题继续保持沟通与合作。

双方认识到两军关系是中美关系的重要稳定因素，积极寻求发展建设性的、务实有效和富有成果的关系。双方同意认真落实年度交流合作项目，加强高层交往，尽早实现两国防长互访、美军参联会主席访华。双方致力于深化在人道主义救援减灾、反海盗、军事医学等共同领域的合作。

双方重申建立相互理解、降低两军误判风险的重要性。双方重申致力于落实建立信任措施的谅解备忘录，包括“重大军事行动相互通报机制”和“海空相遇安全行为准则”。

双方决定加强对联合国维和行动的支持，包括快速部署联合国维和部队及保障维和人员的安全。双方同意就加强非洲第三国维和能力建设开展合作，并与非洲伙伴合作于2017年底确定需要维和能力建设的主要薄弱领域。

中美双方确认将在战略安全领域加强沟通与合作，包括探讨新的建立信任措施。双方愿就外空、网络空间国际规则制定等议题加强沟通，并开展相关对口磋商。双方重申致力于防止大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散。

双方将继续落实《中美核安全合作联合声明》，开展年度双边对话，深化务实合作，用好中国国家核安全示范中心、海关辐射探测培训中心等平台，为亚太乃至全球提供核安全公共产品。

双方将加强在反恐信息交流、打击利用网络从事恐怖主义活动的行为、防范外国恐怖作战分子跨境流窜、反恐怖融资等领域的交流与合作。

中美重申加强公共卫生和全球卫生安全具体合作。双方鼓励自愿参与世界卫生组织联合外部评估。双方愿加强抗菌素耐药性和其他关切的合作。两国决定加强非洲国家公共卫生能力。

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