北京建议经营正常企业涨薪8.5% 下线为4%

（联合早报网讯）昨日，北京市人社局发布了2017年北京企业工资指导线，职工平均工资增长的基准线为8.5%，上线为14%，下线为4%，各企业均可参照指导线调整职工工资水平。

据新京报报道，这是北京自2014年以来，连续第4年下调工资增长基准线标准。

北京市人社局介绍，生产经营正常、经济效益增长的企业，可参照8.5%的基准线安排工资增长水平；前两年效益增长较快，2017年预计效益增长依然较快的企业，原则上不得高于14%的上线（预警线）；效益情况与往年持平或略有下降的企业，可结合自身实际参照4%的下线安排工资增长水平。

“企业应当结合经济效益、人工成本情况，参照工资指导线、劳动力市场职业（工种）工资指导价位和行业人工成本等做好增资决策。”市人社局劳动关系处相关负责人表示。

此外，市属国有及国有控股企业，岗位人员工资增幅应高于经营者和管理层工资增幅，普通职工工资不增长的企业，经营者和管理层工资不得增长。

上述负责人表示，工资指导线公布后，企业应合理确定内部薪酬体系，消除不合理的收入分配差距，开展工资集体协商，提高工资水平偏低、工资增长缓慢的普通职工，特别是生产一线及技术工人岗位人员工资水平。

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