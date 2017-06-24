中国中央单位“三公”经费四年减26亿

（联合早报网讯）6月23日下午，中国审计署审计长胡泽君向十二届全国人大常委会第二十八次会议作《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。同日，财政部副部长张少春作了《国务院关于2016年中央决算的报告》。

据北京青年报报道，2016年，中国中央一般公共预算收入72365.62亿元，加上年初从中央预算稳定调节基金以及中央财政性基金预算、中央国有资本经营预算调入1315.06亿元，收入总量为73680.68亿元。中央一般公共预算支出86804.55亿元，加上补充中央预算稳定调节基金876.13亿元，自主总量为87680.68亿元。收支总量相抵，中央财政赤字14000亿元，与预算持平。

“三公”经费一直是社会各界关注的焦点。2016年，中央本级“三公”经费财政拨款支出合计48.25亿元，比预算数减少14.84亿元。此外，记者从财政部了解到，从2012年到2015年，中央本级“三公”经费财政拨款支出分别为74.25亿元、70.15亿元、58.8亿元、53.73亿元，数据表明中央层面兑现了“三公”经费预算总规模只减不增的承诺。

具体来说，在“三公”经费中，2016年因公出国（境）经费18.19亿元，减少2.08亿元；公务用车购置及运行费25.87亿元，减少8.54亿元；公务接待费4.19亿元，减少4.23亿元。在三项开支中，公务用车购置及运行费仍占据主要位置，花费最多，减少也最多。

张少春在报告中表示，这主要是因为有关部门大力压缩“三公”经费支出，以及部门因公出国（境）、外事接待等任务当年未能实施。财政部测算，2016年中央本级“三公”经费比2012年累计减少26亿元，累计降幅达35％。其中因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别累计下降6.5％、36.4％和70.3％。

此外，有7省6市5县违规举债537亿、96个县违规使用扶贫资金3.81亿、部分新能源汽车企业骗补16.72亿。部分央企境内外投资业务造成风险逾990亿、有央企扩大落后产能生产、部分银行要求先“还旧”再“借新”。此外，还有7成单位“三公”有问题，10家单位违规收入4000余万元。

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