昆明施行规范共享单车管理制度

（联合早报网讯）在经过征求意见后，《昆明市关于规范共享单车管理的实施意见（试行）》（以下简称“实施意见”）正式发布实施。6月23日，记者从昆明市城市管理综合行政执法局获悉，实施意见已于本月15日正式施行。

据云南网报道，实施意见规定，入昆的共享单车必须采用实名制管理，建立使用者个人信用制度。同时意见还从共享单车的秩序管理、运营管理、第三方服务等多方面进行了详细的规定。

在停放点设置时，不允许占用无障碍设施，同时，要与社会自行车、电动自行车共享停放点。要求共享单车运营企业应当组建专业运营维护团队，根据共享单车投放量确定维护人员数，负责做好共享单车的停放管理和秩序维护。建立车辆维保服务制度，对车辆进行日常维保，定期检修，配备专门团队，及时处理故障；定期对投放车辆开展安全检测，对存在安全隐患难以修复的车辆及时回收处理。

尽管实施意见中明确规定，注册使用共享单车须年满12周岁，注册使用者不得将共享单车交由未满12周岁者使用。事实上，经常骑共享单车的市民不难发现，在共享单车的骑行人群中，依然能看到12岁以下未成年人的身影。“特别是周末，有的家长在自己骑的同时，也会帮孩子刷一辆。”在市民杨女士看来，在管住未成年人骑车这件事情上，最重要的还是要提高家长的安全意识。



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