中国下一代超算原型机已开建 目标每秒百亿亿次

（联合早报网讯）6月22日从中国国家超级计算济南中心传出消息，中国下一代神威E级原型机已经开工建设，计划于明年6月竣工投用。

据南京日报报道，神威原型机属于中国国家重点研发计划“E级计算机关键技术验证系统”项目，正由国家并行计算机工程技术研究中心与国家超级计算济南中心共同研制推进，并落户国家超级计算济南中心。这个项目建成并开展计算应用服务后，将进一步支撑中国在海洋科研、气候气象、航空航天、生物信息等领域的研究和发展。

在具体应用领域，国家超级计算济南中心与国家海洋局第一海洋研究所已于2016年获批E级应用软件项目“海洋环境高性能数值模拟应用软件研制”。超级计算机的实力提升，将为海洋领域科研团队和业务部门提供大规模可扩展的并行计算服务、大数据服务和智能计算服务，加快实施透明海洋、深海极地、蓝色生命等大科学计划及国家海洋战略。

中国国家超级计算济南中心表示，神威E级计算机将拥有每秒百亿亿次的数学运算能力，性能将比目前全球最快的超级计算机高出8倍。目前，青岛海洋科学与技术国家实验室、国家超级计算济南中心正联合申请神威E级计算机。一旦获批，这一型号超级计算机有望2020年落户山东。

免费试阅14天