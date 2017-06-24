中国“蛟龙”号完成152次下潜 返回青岛

（联合早报网讯）6月23日早晨，搭载着“蛟龙”号的“向阳红09”号船返回位于山东青岛的国家深海基地码头。从中国南海、西南印度洋，再到世界最深的马里亚纳海沟，历时五年、已经成功开展152次下潜的“蛟龙”号试验性应用阶段海上调查工作圆满结束。伴随着中国载人深潜进入国际先进行列，中国深海调查能力也成为世界最先进的国家之一。

据中新社报道，截至目前，“蛟龙”号已先后在中国南海、东太平洋多金属结核勘探区、西太平洋海山结壳勘探区、西南印度洋脊多金属硫化物勘探区、西北印度洋脊多金属硫化物调查区、西太平洋雅浦海沟区、西太平洋马里亚纳海沟区等七大海区，开展了152次成功下潜。作业覆盖海山、冷泉、热液、洋中脊、海沟、海盆等典型海底区域，深海科技成果丰硕，获取了海量珍贵视像数据资料和高精度定位的地质与生物等样品。

国家海洋局副局长孙书贤对记者表示，五年来，“蛟龙”号获取丰富的载人深潜调查成果，极大地推动了中国深海相关领域的科学研究。成熟的“蛟龙”号作业模式、成套的安全保障制度体系及一批新成长起来的专业潜航员与技术保障队伍，推动着中国载人深潜事业的快速发展，实现了“进入深海、探测深海、开发深海”的战略宏图，同时也标志着中国载人深潜进入国际先进行列，“蛟龙”号成功的试验性应用，为“蛟龙探海”重大工程的实施奠定了基础。

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