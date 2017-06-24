谈台巴断交 林全：不会屈服在大陆压力之下

（联合早报网讯）台湾行政院长林全接受日本经济新闻专访，谈到巴拿马与我断交一事，林全强调，不认同威胁，也不会屈服在压力之下。当中国大陆理解到我们不会屈服，就会停止外交上继续挖墙脚。

据台湾联合报报道，这是林全首度接受日本媒体专访。

记者在专访中点名梵蒂冈、尼加拉瓜两国，询问林全是否对维系关系感到担忧。林全表示，不论多友好的国家，都不能排除成为中国大陆下一个目标的可能性。我们希望与每一个友邦维持一贯良好的关系，不回答臆测的问题。对岸透过强大的经济实力影响巴拿马与台湾的邦谊，会重复同样的手法，其他友邦的关系也存在风险。

林全强调，本来与台湾有正式邦交的国家数量便不多，我们更重视实质的经济、外交关系。政府不接受威胁，也不会屈服在压力之下。当中国（大陆）理解到我们不会屈服，就会停止外交上继续挖墙脚。

林全表示，蔡政府希望两岸关系维持现况。会关注现况的变化，但立场没有改变。他认为避免冲突是最好的办法。

对于美国在寻求朝鲜议题的合作上，急速拉近与中国大陆的关系，林全表示，可以理解美国为了区域的安定而希望与对岸维持关系的想法。维持现况的立场与台湾是相同的。我们希望与美国继续维持非常良好的关系，不要受到朝鲜问题的影响。美国出售武器给台湾仍在持续的进行之中，相信会顺利的推进。

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