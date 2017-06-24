董建华：要住得有尊严 未来15年需建60万单位

（联合早报网讯）中国全国政协副主席、香港前特首董建华表示，香港一国两制的成功人人都可以看到。他又预计，如果要让香港人住得有尊严，未来15年需要建60万个单位，又提到应该让青年人增加对中国的文化和历史的了解。

据明报报道，董建华在港台《香港家书》节目中表示，根据世界银行《全球治理指数》，香港在过去20年在多项指标中都有上升，例如法治就由第60位上升到第12位，政府效率更由第28位上升到第3位，所以“香港实施一国两制的成功是人人看得到的”。

他说香港在经济、民生和社会发展方面都有挑战，香港与很多发达地区一样都面对因全球化及科技发展而引起的贫富差距扩大，而且楼高上升令情况加剧。他表示“就香港年轻人来说，他们要面对的不仅是高房价，还缺乏向上流动的机会”。

董建华估计，如果要让香港人住得有尊严，在今后15年在需要建60万个居住单位。另外他又表示，不论下一代想从事哪一项专业，都应该使他们可以精通电脑、物理、数学和工程方面的基础知识。

他指出，中国经济发展非常迅速而且成功，整个世界都希望可以赶上中国的顺风车，应该要让香港下一代意识到中国这一个巨大市场。董建华认为，应该让年轻人更深入地了解中国的文化和历史。

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