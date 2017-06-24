第三届全球私募基金西湖峰会在杭州召开

（联合早报网讯）6月24日，第三届(2017)全球私募基金西湖峰会在浙江省杭州市召开。峰会围绕“私募基金的责任”这一主题，来自国内外的业内领袖、专家及行业龙头、机构代表等近千名嘉宾齐聚杭城，凝聚全球智慧，深化本土诠释，共同探讨私募基金如何在合规发展中承担起自身责任，持续推动产业与资本的联动对接，实现浙江省新金融产业创新发展。

据中新网报道，2016年以来，在监管力度不断加强的背景下，中国私募基金数量和实缴规模在波动中实现逆势增长，大浪淘沙之后，年底私募基金认缴规模已超同期公募基金。

截至2017年4月底，备案私募基金数量达到52403只，认缴规模达到12.28万亿元。另一方面，根据波士顿咨询公司(BCG)发布的数据，2016年，中国已形成规模超人民币120万亿元的个人财富管理市场，其中高净值家庭达到210万户，所拥有资产占全部个人可投资金融资产的43%。预计到2020年，中国财富管理市场规模将突破220万亿，其中高净值财富管理市场规模达到100万亿以上。作为全球第二大财富国的中国，正在为国内外私募基金的发展提供一个全新的、前所未有的广阔市场空间。

因此，本届峰会前瞻性地提出“私募基金的责任”这一主题，希望中国私募基金开始重新审视并确立自己在时代格局中的地位和担当。

记者了解到，峰会举办地——杭州，已成为中国重要的私募之城。2016年12月，《钱塘江金融港湾发展规划》正式发布，在未来港湾的四大功能区中，一条由财富管理核心区加上沿江两岸“点链式”分布的一系列金融特色小镇组成的“钱江私募基金走廊”，为杭州描绘出私募基金产业创新集聚的宏伟愿景。

据悉，本次峰会由浙江省人民政府指导，杭州市人民政府、中国证券投资基金业协会主办，由浙江省金融业发展促进会、杭州市人民政府金融工作办公室、杭州市上城区人民政府、美国格林威治市政府、中国证券投资基金业协会私募证券专业委员会联合主办，由杭州市玉皇山南基金小镇管理委员会等协办。



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