太原铁路局原局长杨绍清被带走

（联合早报网讯）太原铁路局原局长杨绍清日前因涉及贪腐被检察机关带走，这是自2011年铁道部窝案调查结束后，中国铁路总公司（下称中铁总）首位因贪腐被查的正局级干部。中铁总及太原相关人士6月23日对财新记者确认了上述消息。

据财新网报道，消息人士透露，2017年3月30日杨绍清因涉嫌严重违纪被山西省人大常委会罢免了第十二届全国人民代表大会代表职务，之后4月中旬，杨绍清直接被检察机关带走调查。而涉及杨绍清的调查，早在2015年8月其被中铁总免去太原铁路局局长之时就开始了。

2015年7月22日，中央纪委监察部发布通报，时任太原铁路局局长杨绍清因班子成员办公用房面积全部超标被免去现任职务，并处党内严重警告处分，同时被免去职务的还有太原铁路局党委书记张义平。

当年8月13日大秦铁路股份有限公司发布公告，杨绍清因工作原因，辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任职务。公告中没有就杨绍清辞职原因做出具体解释，但太原铁路局相关人士对财新记者透露，杨绍清的突然辞职与其办公用房面积超标被免去太原铁路局局长有直接关系。

附：杨绍清简历

杨绍清，1959年2月出生，男，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师

1986年-1999年 先后在北京铁路局原天津铁路分局天津车辆段担任团委书记，天津东车辆段技术室主任、副段长、段长

1999年－2002年 北京铁路局车辆处处长

2002年-2004年 铁道部运输指挥中心（运输局）装备部副主任

2004年-2010年 先后任原西安铁路分局分局长、西安铁路局局长，北京铁路局局长、铁道部运输局副局长兼武装部主任，全国人大代表

2010年4月3日任太原铁路局局长，大秦铁路董事长

2015年7月22日，免去太原铁路局局长职务

2015年8月13日辞去大秦铁路股份有限公司董事长、董事及董事会战略委员会主任职务

2017年3月30日 因涉嫌严重违纪被山西省人大常委会罢免了第十二届全国人民代表大会代表职务



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