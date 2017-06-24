陆委会：支持两岸学术交流 立场未变

（联合早报网讯）台湾陆委会今天(24日)表示，有关大陆学术教育专业人士来台进行各项专业交流，均依相关规定审查，未单方面对陆方人员来台设限。政府支持正常学术交流一贯立场，没有改变。

据中央社报道，巴拿马13日和中国大陆建交并与台湾断交后，台湾行政院大陆委员会副主委兼发言人邱垂正15日曾表示，抗议陆方强夺台湾邦交国与打压作法，将重新评估两岸情势，对两岸事务各面向与法规进行检讨，不排除调整人员往来交流措施等任何可能性。

据媒体今天报道，台湾国立中山大学21日在校内公文中宣布，由于两岸关系敏感，大陆人士大批申请入台困难度攀升，且副部长级大陆官员有限制来台因素，决定暂缓已连续举办6届的“山海论坛”。媒体并指，这疑似为两岸学术单位交流暂缓首例。

陆委会今天表示，有关中国大陆学术教育专业人士来台进行各项专业交流，政府均依据“大陆地区人民进入台湾地区许可办法”审查陆方人员来台，并未单方面对陆方人员来台设限。

陆委会指出，两岸教育交流有助于促进双方的专业发展，及两岸人民相互的了解，政府支持各界依据对等、尊严的原则，及符合政府政策及法令规范下，推动两岸教育交流。

陆委会表示，目前两岸各级学校已签订超过1万4千多件学术交流协议，其中超过9成以上为两岸大学所签署，并无所谓紧缩的现象。政府支持两岸正常学术交流一贯立场，没有改变。

据悉，“山海论坛”是由国立中山大学、中国大陆广州中山大学及厦门大学，3校联合轮流举办的大型论坛。

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