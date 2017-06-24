香港去年男性自杀亡人数11年新高

（联合早报网讯）香港撒玛利亚防止自杀会公布2016年全港自杀死亡统计数字及分析，根据死因裁判法庭报告，2016年本港共有954宗自杀死亡个案，即每10万人中有12.94人自杀身亡，当中男性占638宗，女性占316宗，两者相差约1倍。2016年自杀死亡人数较2015年的1022宗，下跌68宗。

据明报报道，撒玛利亚防止自杀会主席周婉芬称，是次男性自杀死亡个案数字是过去11年最高，而男性自杀死亡数字一直比女性高，估计与传统中国思想觉得男性是强者，向人表示伤心是懦弱表现有关，男性因不想家人担心及表现软弱一面，即使遇到难题都未必愿意与人分享，最后想不通就萌发轻生念头。

周婉芬指该会辖下的热线中心，去年处理18,907人次个案，较2015年上升407宗，当中男女比例相若，分别有51%男性及48%女性，另1%为不详，故推算男性对电话求助较易接受。对于求助男女比例相若，但自杀身亡比例相差1倍，周婉芬指难以用死因庭报告的数字与其中心热线求助个案数字作推算、评论辅导对男性求助个案的成效，但情况值得关注。而在求助个案中，男性主要因工作问题，其次是其他原因，包括住屋及抒发对本港政治不满；而女性则主要是家庭问题，其次是工作。

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