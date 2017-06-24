赌王何鸿燊退位 二房长女何超琼接棒当赌后

（联合早报网讯）称霸澳门的赌王何鸿燊正式退位了，信德集团昨晚（23日）公布，赌王何鸿燊退任行政主席，由二房长女何超琼正式接棒，赌后将领军市值超人民币百亿的集团资产。

据台湾联合报报道，信德集团表示，今年高寿95岁的何鸿燊健康状况良好，因此退而不休，仍担任澳门博彩的主席兼执行董事。

何鸿燊在1961年澳葡政府开放赌场经营时抢得先机，叱吒两岸四地半世纪，已累积百亿人民币身家，目前信德集团核心业务包括中港澳地产、运输、酒店及休闲与投资，包括澳门半岛海旁的商住大楼壹号广场，经营喷射飞航、香港天际万豪酒店，并跨界经营启德新邮轮码头。去年纯利有27亿人民币。

何鸿燊家大业大，妻妾成群，四房共生养17名子女，但2009年何鸿燊在四姨太家中跌倒，一度命危，而引爆家族争产。2011年初步分家，其中， 二房与三房平分最值钱的澳娱股权，持有经营葡京、新葡京赌场的澳博。因此二房长女何超琼，也早已内定在何鸿燊交棒后将统揽大局。

何超琼是何鸿燊二房的长女，在今年富比世公布的全球五十大女富豪榜中，何超琼以约334亿港元身家，位列全球女富豪的第16位，香港第二位。

据港交所统计，何超琼目前持有信德集团股份约24.31%。港媒报道，何超琼因为深具经营长才、管理能力，一直被何鸿燊属意掌管家族生意，不过，赌王最爱的并不是女强人，而是二房所生的小女儿何超仪。

据说，何超仪的个性最像年轻时的赌王，所以最受宠，她曾投身香港演艺界，当过歌手、也演过三级片，1999年以《紫雨风暴》夺下第36届台湾电影金马奖最佳女配角。

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