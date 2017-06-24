习近平对茂县山体垮塌救援工作作出重要指示

（联合早报网讯）四川阿坝州茂县叠溪镇新磨村发生山体高位垮塌，造成40余户农房、100余人被掩埋，岷江支流松坪沟河道堵塞2公里。

新华社报道，灾害发生后，党中央、国务院高度重视。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即作出重要指示，要求四川省全力组织搜救被埋人员，尽最大努力减少人员伤亡、防范次生灾害发生，并妥善做好失踪人员亲属和受灾人员的安抚安置工作。

国务院要派工作组前往指导抢险救援，慰问受灾群众。目前，已进入主汛期，多地出现较大降雨，各地和有关部门要加强灾害防范，排查各种隐患，确保人民群众生命财产安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示，要求全力组织搜救，尽力减少人员伤亡，并抓紧排查周边地质灾害隐患，尽快转移受威胁群众，防止发生次生灾害。要查清垮塌原因，妥为善后处置。国家减灾委要督促各地切实加强各类灾害防范和安全生产工作。

根据习近平指示和李克强要求，国务院即派工作组赶赴现场指导抢险救援工作。四川省委、省政府主要负责同志紧急赶赴现场开展救援工作。四川省、阿坝州已启动地质灾害Ⅰ级应急响应。目前，抢险救援工作正在紧张有序进行。

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