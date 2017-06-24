中国副外长：为维护世界和平与安全探索新路径

（联合早报网讯）中国外交部副部长张业遂今天（24日）在北京举行的第六届世界和平论坛午餐会演讲时表示，各方应为维护世界和平与安全探索新路径。

中新社报道，张业遂表示，当前，世界正迎来前所未有的发展机遇，也面临数百年未有的格局性调整。理念引导实践，解决新问题需要新理念。习近平主席多次倡议，各方应该强化人类命运共同体意识，构建以合作共赢为核心的新型国际关系，树立共同、综合、合作、可持续的安全观，为维护世界和平与安全探索新路径。

张业遂说，上个月，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举办。习近平主席发表重要演讲，指出要牢牢坚持共商、共建、共享，让政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通成为共同努力的目标，将“一带一路”建设成和平、繁荣、开放、创新、文明之路。相信随着时间的推移，“一带一路”这一重要国际公共产品的作用将会进一步显现。

张业遂表示，恐怖主义是人类公敌，对全球和平与安全构成严重威胁。中方强烈谴责一切形式的恐怖主义，愿同各方积极推进双多边反恐务实合作。

他说，气候变化是人类面临的共同挑战。中方将认真履行《巴黎协定》，切实采取措施加强应对气候变化行动。

他也提出，当前朝鲜半岛紧张局势令人关注。为缓和紧张，找到重启对话的突破口，中方提出朝鲜暂停核导计划、美韩暂停大规模军演的“双暂停”倡议，在此基础上，推进实现半岛无核化和建立半岛和平机制的“双轨并行”思路，平衡解决各方安全关切，实现半岛长治久安。中国同海湾各国都是友好伙伴，希望海湾国家通过协商妥善解决最近出现的分歧。

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